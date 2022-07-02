Buket Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne Mezunu?

Sonucu Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?Ünlü isim hakkında merak edilenler ve gündemde yer alan detaylar hakkında en güncel bilgiler...

ünlü sonucu Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Ünlü ismin İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu bilinmektedir. Yüksek lisansını ise Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak tamamlayan Buket Aydın Kadıköy'de yer alan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda da eğitim almıştır. Bu kursu iyi derece ile tamamlayarak mezun olan Buket Aydın daha sonra pek çok başarılı işe imza atmıştır.

Kursta mezun olması ardında bir sene boyunca özel bir radyoda haber spikerliği gerçekleştiren ve daha sonra Kanaltürk kanalına giriş yaparak spor bülteni, sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yapan Aydın, dikkatleri üzerine çekmiştir. 2009 senesinde ise CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yapan Buket Aydın 2010 yılında ise TRT Türk kanalına geçiş yapmıştır. Bu kanalda Gümüş Hilal isimli programın sunuculuğunu gerçekleştiren Aydın 2011 senesini nisan ayında ise NTV'ye transfer olmuş ve haber kuşaklarında sunuculuk görevi yapmaya başlamıştır.

Pek çok başarılı işe imza atan Buket Aydın, NTV'de hafta içi 23.00'de başlayan gece bülteni kuşağını ve 20.00'de başlayan ana haber bültenini sunmuştur. 2018 senesinin Mayıs ayında ise Kanal D'ye geçiş yapan ünlü sunucu Buket Aydın bu kanalda ise ana haber bültenini sunmaya başlamış ve uzun süre boyunca adından söz ettirmiştir.

Aynı süre içerisinde 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya’nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 isimli programın sunuculuk görevini de gerçekleştiren Buket Aydın daha sonra Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine de getirilerek dikkat çekmiştir. CNN TÜRK, Demirören Medya Grubu ve Kanal D'den ise 9 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyuran Buket Aydın, dün Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı.