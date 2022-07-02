Buket Aydın ile Demirören İddiaları Gündemi Salladı! Sedat Peker Açıkladı

Sedat Peker “Deli Çavuş” isimli Twitter hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu ve Demirören ailesinin serveti ve geçmişi hakkında çeşitli iddialar ortaya atarak dikkatleri üzerine çekti. Peker, geçtiğimiz hafta da paylaşmış olduğu cinsel içerikli ifşa görüntüleri ile gündem olmuş ve adından söz ettirmişti.

Bu defa Yıldırım Demirören’i rezil edecek bir şey paylaşacağını ifade eden Sedat Peker, çok konuşulacak ifadeler kullanıldı. Yapmış olduğu bu çıkış ile yeni video beklentisi oluşturan Sedat Peker, tweet serisinin devamında ise Yıldırım Demirören'in özel hayatına ilişkin önemli iddialar ortaya attı. Yıldırım Demirören'e bir süre önce Kanal D'den kovulan Buket Aydın ile ilişki yaşadığını iddia eden Sedat Peker akşam saatlerinde yapmış olduğu paylaşımlar ile merak uyandırdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demirören hakkında da çeşitli iddialarda bulundu ve akşam saatlerinde yapmış olduğu paylaşımlar ile geceye adeta damga vurdu. Peker, Demirören'in yeraltı dünyasından almış olduğu destek ile Yahudi ve Rum asıllı olan iş insanlarının servetlerine çöktüğünü belirtirken çarpıcı bir iddia da öne sürdü. Rum asılı iş insanı Yorgi Papadolos'u da öldürdüğünü ifade eden Peker, sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa sürükledi.

Peker yapmış olduğu paylaşımlarına dün saat 19.30'da başladı ve Yıldırım Demirören'in Ziraat Bankası'na olan milyonluk kredi borcunu da ödemediğini ifade etti. Bir iki saat içerisinde ise paylaşımlarının devamında Yıldırım Demirören’i rezil edecek bir şey yayınlayacağını da belirten Sedat Peker, söylediklerinin doğruluğunu gazetecilerin Neriman Gülmen'den öğrenebileceğini ifade etti.

İlerleyen saatlerde Demirören'in özel hayatı hakkında da paylaşımlarda bulunan Sedat Peker isim vermeden Buket Aydın'ın Demirören'in sevgilisi olduğunu iddia etti. Buket Aydın'ın Kanal D'den kovulma sebebini de açıklayan Sedat Peker, bu durumun Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişki olduğunu belirtti.