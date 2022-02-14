Bugünden İtibaren Hesaplara Yatmaya Başladı! 18 Yaşından Büyük Herkes 15000 TL Ödeme Alabilecekler. Para ihtiyacı olan vatandaşların, on sekiz yaşından büyük olması durumunda, 15 bin TL'ye kadar nakit kredi alabileceği iki banka, sabah kredi duyurusunu yaptı.

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte 36 ay vadeye kadar hemen hesaplarına kredi onayı alabilecek.

Nakit ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu iki banka üzerinden 1200 ve üzerinde kredi notu olması durumunda düşük faiz oranları ile on beş bin TL ödeme olacağı haberi geldi. Sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve düşük faiz oranları ile hemen hesabınıza kredi yatırabilirsiniz.

Başvurular Nasıl Olacak?

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri SMS kredi servisini kullanabilirler. QNB Finansbank ve Denizbank'ın yapmış olduğu SMS kredi kampanyasına, oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve TC kimlik numaranız üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen göreceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığını görebilir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusuna cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Her iki banka üzerinden de yapılan SMS kredi başvurusu sonucu olumlu olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutar kadar kredilerini kullanabilir ve ayrıca banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilirler.

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusu, ayrıca banka şubelerinden ve bankaların müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapılmaktadır.