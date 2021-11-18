Bugün ve Yarın Başvuru Yaparak 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL Ödeme Alınacak, İstediğiniz Paketi Seçin

1000 TL, 2000 TL, 3000 TL almak isteyenler için bankalar üzerinden resmi olarak yeni bir duyuru yapıldı. Banka kredi notu düşük olan ve banka kredi sicili temiz olmayan kişiler, daha önce başvuru yaptıysa ve onay alamadıysa, kamu bankaları üzerinden 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL kredi paketlerinden birisini seçerek, acil ihtiyaçları için 12 ay vadeli kredi kullanabilecek. Bankalarda hesabı olanlar için bu işlemler oldukça basit olacak ve banka şubelerinde gitmeden hemen onay alacaksınız. 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL başvurusu yapacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması yeterli...

1000 TL, 2000 TL, 3000 TL Başvuru İçin Şartlar Şu Şekilde Hazırlandı...

1000 TL, 2000 TL, 3000 TL başvurusu yapmak için TC vatandaşı olan herkes 18 yaşından büyükse ve banka hesabı varsa mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecektir. Başvuru yaptığınızda kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve bu sorgulamaya göre 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL kredi paketlerinden birisi sizlere ödenir. 1000 TL kullanacak olan kişiler 6 ay vadeli, 2000 TL kullanacak olan kişiler 9 ay vadeli, 3000 TL kullanacak olan kişiler ise 12 ay vadeli olarak kullanılacaktır.

1000 TL, 2000 TL, 3000 TL başvurusu için özellikle Ziraat Bankası oldukça büyük bir destek paketi açıkladı. 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL başvurusunu Ziraat Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, bu bankada hesabınız varsa, hesabınıza bağlı interner bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL başvurusu yapacak olan kişiler, bu şartlara uygunsa hemen hesaplarına para ödemesi yatacak ve Ziraat Bankası üzerinden nakit kullanacak.

Ziraat Bankası haricinde ayrıca Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank üzerinden de 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL için başvuru yapabilirsiniz. Başvurular özellikle mobil uygulamadan yapılacağı için bu bankadaki hesaplarınız üzerinden internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Ziraat Bankası düşük faizli olarak işlem yaparken, diğer bankalarda kendi politikalarına göre işlem sunacaktır. Bankaların resmi internet sitelerinden kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz.