Bugün TC Kimlik numarasına 20.000 TL ödeme almak mümkün! Bankalar duyurdu!

Tc kimlik numaramız üzerinden 20.000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız sizlere kredi kampanyası yapan Akbank'ın başlattığı, nakit kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyacınız olan bu parayı hemen kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar kredi onayı almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi alabilecek ve bu bankadan 3 ay ertelemeli kredisini istedikleri zaman kullanabilecek. Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altıyla vermiş olduğu kredilerde özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankasından emekli maaş almaları durumunda 36 ay vadeli kredi alabilmektedirler.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde SMS atarak yapabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirme yapar ve sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınızda, kimlik numaranız üzerinden genel müdürlük tarafından yapılan sorgulama sonrasında belirler.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredileri katılabilmeleri için ayrıca internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formlarını doldurarak işlem yapabilirler. Tc Kimlik numaranız üzerinden 20000 TL'ye kadar kredi ödemesi almanız durumunda, sizlerin, banka kredi puanı 1200 üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar bankaya giderek, kefil veya ipotek vererek, kredi kullanabilmektedir. Banka kredi notu yüksek olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler.