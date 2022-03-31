Bugün Son Gün: Faizsiz 5000 Lira Almak İçin Acele Edin!

Nakit para ihtiyacı olan yurttaşların faizsiz kredi müjdesi ING Bank'tan geldi. 5000 TL ye kadar ödemenin komisyonsuz ve masrafsız bir şekilde ödeneceği açıklandı. Üstelik bugün başvuru için son gün.

ING Bank Faizsiz, Masrafsız 5000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ING Bank tarafından sunulan faizsiz 5000 TL'lik ihtiyaç kredisine müracaat işlemlerinin yapılması için ING Bank mobil üzerinden bu kampanyaya başvuru işlemlerinin yapılması da mümkündür. Diğer taraftan ING. Com adresi üzerinden 'hemen başvur' yöntemleri denenerek krediye çok hızlı bir şekilde başvuru yapılması ve sağlanabilir. Şubelere dahi gitmeye gerek olmadan ING Bank mobil müşteri temsilcisi ile görüşmek suretiyle İşlemlerin yapılması yine aynı şekilde mümkün olmaktadır. ING Bank faizsiz kredi avantajları açısından yeni müşteri kampanyası 31 Mart 2022 tarihine yani bugüne kadar yapılmıştı. Kampanya tarihi içerisinde müracaat işlemlerinizi direkt nakit problemlerinize destek olabilirsiniz. Diğer taraftan daha yüksek miktarlarda kredi taleplerinde ise ING Bank ihtiyaç kredileri avantajlı faiz oranları ile kullandırılıyor.

ING Bank faizsiz 5000 TL ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinin gerek şubeden, gerek mobil bankacılık uygulamaları üzerinden, gerek çağrı merkezinden ve de gerekse ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan müracaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra onay verilmesi halinde vatandaşların kendilerine en yakın ING Bank şubesi ile giderek 5000 TL'lik faizsiz krediye çekmeleri mümkün olabileceği gibi mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de bu paranın hesaplarına aktarılması mümkündür.