Bugün saat 08.26 itibariyle 13 milyon emekliye müjdeli haber verildi! Bu ay ek ödeme olacak! Kesin karar verildi!

Bu ay ek ödeme olacak! Kesin karar verildi! Bugün saat 08.26 itibariyle 13 milyon emekliye müjdeli haber verildi! Emeklilerin borçlarını kolayca ödeyebilmesi için bankalar yeni kredi paketleri duyurmaya devam ediyor. Emekliler için sunulan paketlerde kimi bankalar emeklilerden sözleşme imzalamasını istiyor. 3 sene boyunca maaşını kredi çektiği bankadan alacağını belirten emeklilerin kredi hemen çıkarılıyor.

Detaylar Belli Oluyor

Hem kamu bankaları hem de özel bankaların çıkardığı bu kredi paketleri emeklilere adeta ilaç gibi geldi. Kredilerin uygun faiz oranları ve vade sürelerine sahip olmasının yanında ekstra ayrıcalıkları da bulunabiliyor.

Bazı bankalar emeklilere 3 ay kredi erteleme imkânı veriyor. Böylece emekliler borçlarını ödeyip biraz rahatladıktan sonra yeni borçlarını ödemeye başlıyorlar. Bu kredilerde herhangi bir ek belge ya da kefil isteği de bulunmuyor.

Emekliler bürokratik işlemlere boğulmadan kredilerini çekebiliyorlar. Ek belge istenmemesinin bir diğer avantajı da dosya masraflarının az olmasını sağlamasıdır. Bu sayede kredi taleplerinin onaylanma süreci oldukça hızlı şekilde sonuçlanmaktadır. Onaylanan kredinizi hemen kulanabilirsiniz.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

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