Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikler, çeşitli üniversitelerde eğitim ve öğretim süreçlerini etkileyen önemli değişiklikleri içeriyor. İşte dikkat çeken başlıca düzenlemeler:

Boğaziçi Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

: Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi : Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde güncellemeler gerçekleştirildi.

: Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde güncellemeler gerçekleştirildi. İbn Haldun Üniversitesi : Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne değişiklik eklendi.

: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne değişiklik eklendi. İstanbul Beykent Üniversitesi : İhale Yönetmeliği’nde önemli düzenlemeler yapıldı.

: İhale Yönetmeliği’nde önemli düzenlemeler yapıldı. İzmir Tınaztepe Üniversitesi: Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklikler oldu.

Ayrıca, Yargı İlanları, İhale İlanları ve T.C. Merkez Bankası’nın Devlet İç Borçlanma Senetleri ile ilgili güncel değerleri de ilan edildi. Eğitimdeki bu değişiklikler, üniversitelerin yönetimsel süreçlerini önemli ölçüde etkileyecek.