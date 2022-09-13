Bugün Para İhtiyacı Olana Nakit Ödemeler Hesaplarına Yattı, Kontrol Edebilirsiniz...

Bu akşam itibariyle başlayan yeni kredi kampanyasında başvurusunu yaparak ihtiyaç kredisi almak isteyenlere banka hemen sonuç vereceğini duyurdu! Nakit kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve bu sonuca göre kredileri hesaplarına yatırarak kullanmaktadır. Kredi notu uygun olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank tarafından yapılan duyuru sonrasında özellikle 30.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenler bu kampanyaya göz atsın...

Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank banka kredi politikalarına uygun olan bireylere anında kredi imkanı sağlayacağını duyurdu! Nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak ve kredi imkanından faydalanması için verilecek desteklerde, başvuru yaparak kredi almak isteyenlerin şartlara uygun olması ile birlikte kredi alacakları önemli. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan tüm bireysel müşteriler başvuru yapabilmektedirler. Sizlerde eğer Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank hesabınızın olması durumunda bu kredileri almak istiyorsanız, başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere verilecek olan bu krediler ile birlikte 5 dakika içinde sonuç alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank Üzerinden Başvuru Yapmak İstiyorum!

Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank üzerinden başvurular birden fazla yöntem ile yapılmaktadır. Kredi kullanmak isteyenler başvuru yapmak için şartlara uygun olması durumunda bu iki banka üzerinden hemen başvuru yapacak. Başvuru için özellikle SMS atmak isteyenler Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu için BİREYSEL boşluk TC KİMLİK boşluk AYLIK GELİR boşluk ve DOĞUM TARİHİ (GGAAYY) olarak yazarak bu mesajı 4411 numarasına göndereceklerdir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve kredinizi de hemen hesaba atacaksınız. Banka kredi şartlarına uygun olan ve kredi kullanan herkes başvurusunu yaptıktan hemen sonra 4 dakika içinde sonuç görecektir.

Şekerbank üzerinden başvuru ise sadece banka şubelerinden oluyor. Banka kredi notu uygun olan herkes başvurusunu yapmak için Şekerbank şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gidebilirler. Bu durumda da kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve kredinizi hesaba atmış olacaksınız. Başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sağlanmaktadır.