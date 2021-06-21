Bugün Kritik Gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısında Ne Konuşulacak? Bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kabine toplantısı olacak. Ülkemizi yakından ilgilendiren bu kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan kararları toplantı sonrasında açıklayacak.

Ülkemizi yakından ilgilendiren kabine toplantısı, 21 Haziran (Bugün) günü saat 15.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla olacak olan bu toplantıda Bilim Kurulu tavsiyeleri ile yeni önlemler alınıp alınmayacağı konuşulacak. Herkesin merak ettiği konuların başında ise pazar günü yasak olacak mı olmayacak mı? Aşılamanın hızla ilerlemesi, vaka sayılarının düşmesi, pazar günü olacak yasaklar için iptal olma olasılığı var.

Masada Neler Olacak?

Kabine toplantısı sonrasında merak edilen konuların başında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ve pazar günkü yasak olacak. Hafta içi 22.00'ye kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması, kalkacak mı? Kafe ve restoranlar en fazla saat kaça kadar açık olacak? Hepsi merak edilen konuların başında geliyor.

Kabine toplantısında ayrıca maske zorunluluğu da konuşulacak. Özellikle açık havalı yerlerde maske zorunluluğu kalkabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri sonrasında kararlar verilecek ve bu kararlar canlı yayında açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim kurulu toplantısında ayrıca merak edilen bir diğer konu sinemalar, tiyatrolar ve konserler olacak. Bilim kurulu tavsiyeleri ile sinemaların açılacağı konuşuluyor.