Bugün içinde hesaplarınızı kontrol edin! Nakit isteyenler için çözüm limiti 40.000 TL oldu! 40.000 TL'ye kadar başvurunuzu yaparak kredi alabileceksiniz. Yapılacak olan son kampanyada ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere bankalar artık nakit ihtiyaçları olması durumunda, şubelere gitmeden hesaplarına ödeme yapmak kaydı ile 40000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Kredi kampanyasını başlatan Denizbank, yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu daha kolay bir şekilde yapma olanağı sunuyor.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar 40000 TL ödeme imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi puanına göre verilecek olan bu kredileri almak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıdır. Banka kredi puanı ise 1350 ve üzerinde olan kişiler kredi için başvurularını gerçekleştirerek Denizbank'ın başlatmış olduğu bu nakit kampanyasına katılarak, hemen ne kadar kredi onayı aldıkları da görebilir.

Denizbank üzerinden 40000 TL başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 40000 TL başvuru yapabilmeniz için banka, yeni bir kredi kampanyası ile sizlerin karşınıza çıkıyor. Cebimde Kredi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi detaylarına hemen öğrenebileceksiniz.

Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek, Denizbank üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Banka kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanacağınızı bu kredi kampanyasında 32 80 numarasını atmış olduğunuz mesajda, kredi onay alırsanız, en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen işlem yapılacak ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunacaktır.