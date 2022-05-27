Bugün 9'dan Sonra Hesaplarını Kontrol Edenlerin 6000 TL Ödeme Alındığı Görüldü!

Para ihtiyacı son zamanlarda vatandaşların en çok sıkıntı yaşadıkları durumların başında gelmektedir. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda, arkadaşlarımız ve eşimizden almış olduğumuz borçlar ile birlikte ayrıca bankalardan alacağımız krediler önemli rol oynamaktadır. Para ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı birşekilde hesaplarına para yatırabilmesi için bazı bankaların hesapları olması durumunda hemen kredi onayı alarak Banka şubelerine gitmeden internet üzerinden hesaplarına ödemeler alabilmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan son kampanyada, Yapı Kredi Bankası, 6000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme vereceğini ve bu ödemeleri hemen anında hesabınıza yatıracağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla birlikte vatandaşlara 6000 TL'ye kadar hemen kredi onayı alabilmektedir. Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler. 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubeleri haricinde ayrıca internet bankacılığını kullanarak da hesaplarına ödeme alıp almadıklarını görebiliyorlar.

6000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsak, bankanın SMS kredi servisini kullanabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazın 44 11 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 36 ay vadeye kadar ne kadar kredi onayı vereceğiniz hakkında bilgileri söyleyecektir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra işlem yapacak olan kişiler, 44 11 numarasını atmış oldukları bu mesaj ile birlikte 6000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte en yakın sürede hesaplarına ödeme alabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılabilmektedir.