Bugün 11.00'den Sonra Hesaplarda Olacak! Ödemeleri Kontrol Edin. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, emekli maaş alan vatandaşların daha önce başvuru yapmamaları ve geçen, ay yapmış oldukları promosyon başvuruları, hesaplara yatmaya başlıyor.

Emekli olan vatandaşların SGK üzerinden alacakları 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonların Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatıyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'a taşıyan vatandaşlar, emekli maaşları üzerinden 3 yıl boyunca bu bankalardan maaş almayı taahhüt ederse, 750 TL, emekli promosyon ödemesi alacaktır.

Emekli maaşınızı bu bankaları taşıdıktan sonra 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan vatandaşların 750 TL'ye kadar emekli promosyon alacağı haberi geldi. Dul yetim maaşı alan ve 2500 TL altında maaş alan vatandaşlar ise sadece 625 TL'ye kadar emekli promosyon alabilmektedir. Başvurularınızı yapmak için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamasını kullanabilir ve internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saati bulur başvurusu yapabilirsiniz.

Emekliye Diğer Kampanyalar Nedir?

Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkabank üzerinden maaş alıyorlar ise 750 TL'ye kadar varan emekli promosyon haricinde 100.000 TL'ye kadar da istedikleri zaman kullanabilecekleri, tüketici kredisi başvurusunda bulunabilir. 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler maaşlarını bankalar üzerinden alması durumunda, ayrıca diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatabiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir, detaylarını öğrenebilir ve güncel faiz oranları hakkında bilgiler alabilirsiniz.