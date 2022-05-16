Buffalo'da Irkçı Silahlı Saldırının Ardından Polis Uyarı İşaretleri Arıyor

New York'un batısındaki bir süpermarkette bir düzineden fazla insanın hafta sonu vurulmasıyla ilgili bir soruşturma, Pazartesi günü, yetkililerin ırkçı cinayet çılgınlığından önce genç silahlı adam tarafından bırakılan masal işaretlerini ve kırmızı bayrakları kaçırıp kaçırmadığına dönecek.

Yetkililer, 18 yaşındaki Payton Gendron'un, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki Tops Friendly Market'te yarı otomatik bir tüfekle ateş açtığında "ırksal olarak motive edilmiş şiddetli aşırılıkçılık" eylemi gerçekleştirdiğini ve 13 yaralıdan 11'inin Siyah olduğunu söyledi.

Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, "Şimdiye kadar ortaya çıkardığımız kanıtlar, bunun nefret suçu olarak kovuşturulacak mutlak bir ırkçı nefret suçu olduğu konusunda hata yapmıyor" dedi.

Gendron'un saldırısının nedenlerini daha net bir şekilde anlamanın yanı sıra, yetkililer, gencin lisedeki rahatsız edici davranışlarının ve çevrimiçi varlığının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladıkça, onu durdurmak için neler yapılabileceğine odaklanacaklar.

Gramaglia, Pazartesi sabahı ABC News'e verdiği demeçte, Gendron kaçmış olsaydı, saldırısına devam edeceğini söyledi.

"Daha fazla Siyah insanı vurmak için Jefferson Ave'yi aşağı sürmeye devam etme planları vardı ... muhtemelen başka bir mağazaya [veya] yere gidin, "dedi Gramaglia.

Gramaglia, Gendron'un geçen Haziran ayında, lisesinde "genel" bir tehditte bulunduktan sonra polisin onu gözaltına aldığı zaman yerel kolluk kuvvetlerinin radarına girdiğini söyledi.

O sırada zihinsel bir sağlık değerlendirmesi göz önüne alındığında, 1 1/2 gün sonra serbest bırakıldı.

Gendron tarafından yazıldığına inanılan ve internette dolaşan 180 sayfalık bir manifesto, beyazların ABD'de ve başka yerlerde azınlıklarla değiştirildiğine dair ırkçı bir komplo teorisi olan "Büyük Değişim Teorisi"ni özetledi.

Gendron tarafından yazılmış bir başka çevrimiçi belge, silahın temizlenmesi ve sosyal medyada iletilmesi için kullanacağı canlı akışı test etmek de dahil olmak üzere saldırı için bir yapılacaklar listesi hazırladı.

Gendron ateş ettikten sonra polise teslim oldu ve New York'ta şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılan birinci derece cinayetle suçlandı, ancak suçsuz olduğunu iddia etti.

Yetkililer, Gendron'un bölgede bir "keşif" yapmak için saldırıdan birkaç saat önce evinden Buffalo'ya gittiğini söyledi.

Cumartesi öğleden sonra, Amazon.com'a ait bir canlı video servisi olan sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayınladığı saldırıyı başlattığı markete gitti.