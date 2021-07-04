Budaycıoğlu'nun, Yeni Dizisi Kral Kaybederse'nin Detayları Belli Oldu

Budaycıoğlu’nun romanından uyarlanacak olan Kral Kaybederse gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi hakkında şimdiden gündem konusu oldu ve hakkında yeni iddialar ortaya attı.

OGM Pictures, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız’ın yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Kral Kaybederse’yi dizi haline getirmeye hazırlanıyor. Dizide başrolü kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Dizinin başrol oyuncusunun kim olacağı ise merak konusu oldu.

Kral Kaybederse, Kenan adında yakışıklı, narsisist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bu süreçte karakterini şekillendiren koşulları anlatıyor

Romanın narsisist ve sert karakteri için geçtiğimiz günlerde, İbrahim Çelikkol’un adı geçmişti. Sonrasında ise, Kıvanç Tatlıtuğ’un. Ancak her iki oyuncu için de, yapımcı tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Son gelen kulis bilgilerine göre, başrol için Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşıldığı yönünde bilgiler mevcut. Ortaya atılan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ, Kral Kaybederse’nin sert karakterini canlandıracağı konuşuluyor.

Dizinin kadın, başrol oyuncusu için de yeni bir isim daha konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre Kral Kaybederse’nin kadın karakteri için ise başarılı oyuncu, Neslihan Atagül’ün adı geçiyor. Atagül’ü son projesi ise Sefirin Kızı ile ekranlarda izlemiştik. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebi ile diziden ayrılmak zorunda kalmış ve bir süre çalışmalarına ara vermişti.

Kral Kaybederse’nin hikayesi şöyle: Kenan adında yakışıklı, narsisist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bu süreçte karakterini şekillendiren koşulları anlatıyor. Tüm kadınlar tarafından, büyük ilgi gören bu adam, yıkılmaz ve yenilmez sandığı benliğini bir an yerle bir edilmiş halde buluyor. Kenanın yaşadığı bu çaresizlik onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Dizinin baş karakteri olarak tanımlanan Kenan, canlandırması bir oldukça zor olan bir karakter olarak tanımlanıyor.

