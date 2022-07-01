Bucha'nın Mezar Kazıcıları

Tıknaz, düz konuşan 44 yaşındaki dövme sanatçısı Vlad Minchenko, mezar kazıcı oldu, baskı altında olmakla ilgili bir iki şey biliyor.

Alacakaranlığın nazik ışığında kuru, tozlu toprağı küreklerken, Rus işgali altında bir aydan fazla bir süre boyunca hayatta kaldığı şiddetli sorgulamalar, ağır bombardımanlar ve sebepsiz yıkımların hikayelerini anlatıyor.

Böyle yüksek baskı durumlarında, "etrafınızda güvendiğiniz insanların olması önemlidir," diyor Minchenko başını eğerek 43 yaşındaki uzun boylu, huysuz bir emekli futbolcu olan Sergiy Matuk'a ve sessiz bir oyuncu olan Artem Myhaylov'a doğru hareket ederken. , 44 yaşındaki eski pizza şefi ve yarı zamanlı inşaat işçisi, ikisi de şimdi gönüllü mezar kazıcısı.

İki adam, dikkatlice kazılmış bir mezarı doldururken mükemmel bir şekilde senkronize olan, sabit bir ritimle toprağı kepçeliyor. Fiziksel olarak zorlu bir iş ama adamlar zar zor terliyor.

Mayıs ayı sonlarında ve üçlü, Kiev'in yaklaşık 25 km (16 mil) kuzeybatısındaki Bucha'daki mezarlıkta eski bir mezarı onarıyor ve Rusya'nın başkenti çevreleyen bölgelerin haftalarca süren işgali sırasında bombardıman sonucu hasar gördü. 24 Şubat'ta Ukrayna'nın tam ölçekli işgali. Mevcut demir haç tahrip edilmiş ve birkaç kat toprak yerinden edilmişti. Gruptan sorumlu olan Matuk, onarımların planlanıp planlanmadığından emin olmak için mezarın çevresini saygılı bir şekilde çevreliyor. Küreğini alıp işine devam etmeden önce, biraz çıkıntılı toprağı okşadı.

Kuru toprağa çarpan kürek ve küreklerin yumuşak gümbürtüsü, yemyeşil bir orman şeridiyle çevrili mezarlığı dolduruyor. Mezar kazıcılar kısa bir ara verirken, ürkütücü bir sessizlik havayı doldurur, ancak mezar taşlarından birine konan bir kuzgunun vızıltısıyla bozulur. Mezarlık, uzaktaki bir mezarın üzerinde kambur duran iki yaşlı yaslının boş bir barıdır.

Matuk küreğini yere saplar ve sigarasını yakar. Adamlar birbirleriyle dalga geçmeye başlarlar, ancak şakacı kabadayılığın altında genellikle sadece eski arkadaşlar arasında görülen bir aşinalık ve güven düzeyi vardır.

Bununla birlikte, üç adam sadece birkaç ay önce, Mart ayının başlarında bir sabah, Rus birliklerinin Bucha'ya yeniden girdiklerinde neden olduğu bir dizi yangını söndürmek için acele ettikleri zaman bir araya geldiler.