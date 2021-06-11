Bu Yıl Konser Yapılacak mı? 2021 Yaz Aylarında Konser Serbest mi?

2021 yılında konser olacak mı? Bu yıl hangi tarihlerde konser olacak? Yaz etkinlikleri ile ilgili son durumlar ne? İşte merak edilen soruların cevapları...

Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren etkisinde olan Pandemi salgını yüzünden konserler ve toplu etkinlikler yasaklanmıştı. Alınan kararla itibariyle 15 aydır müziklerin susması, müzisyenler kadar, mutfağın arka kısmında olan kişileri de derinden etkiledi. Uzun süredir destek ödenmeyen müzisyenler maalesef zor zamanlar geçiriyor. Bu sebeple yaz aylarında başlayan normalleşme ile birlikte, konserler olup olmayacağı da merak edilmektedir.

Pandemi salgınından beri müzisyenler halktan, halkımız da müzikten uzak bir şekilde yaşıyor. 15 aydır sıkıntılı günler yaşadığımız bu pandemi döneminde, Haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sonrasında konserlerin de belirli tedbirlerle açılması talep ediliyor. Konserlerin sosyal mesafe kuralları ve HES kodu uygulaması ile , belirli tedbirlerde açık havada yapılması için sosyal medya da kampanya başlatıldı. Psikolojik anlamda da zor günler geçiren halkımız, eğlence sektörünün de açılmasını istiyor.

Bu Yaz Konser Olacak mı?

Şu an için konserler ile ilgili net bir karar yok. Yalnız geçtiğimiz günlerde Redd grubu maçka parkı'nda açık alanda konser düzenledi. Halka açık olarak yapılan bu konser, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Konser sonrasında yapılan röportajlarda, pandemi sonrasında konserlerin bu şekilde yapılması gerektiği konuşuldu. Konser sonrasında vatandaşlar bu durumu da olumlu karşıladı.

Kültür Bakanlığı Konser İçin Açıklama Yaptı

Sosyal medya üzerinden de yapılan konser çağrıları sonrasında Kültür ve Turizm bakanlığı bir açıklama yaptı. Pandemi döneminde kısıtlamalar sebebiyle sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşlara fiziksel ve sanal ortamlarda sanatla buluşturmak için projelerin başlayacağı duyuruldu.

Haziran- Temmuz - Ağustos aylarını kapsayan "2021 Yaz Konserleri" adlı projenin hayata geçtiği duyuruldu. Bu proje kapsamında farklı şehirlerde, antik kentlerde ve müzelerde 130'a yakın konser verilecek.