Bu Temmuz'da İzlenebilecek En İyi 8 Dizi

1. Black Bird

Şartlı tahliye şansı olmadan uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Jimmy Keene, sonuna kadar beklemeye başladı. Ama ona hayatının şansı verildi: maksimum güvenlikli bir hapishaneye girmek ve davası temyize giden şüpheli bir seri katille arkadaş olmak, ondan bir itiraf ve cesetlerin yerlerini almak ve sonra özgürlüğüne kavuşmak. Gerçek olaylardan esinlenen ve Keene'nin araştırmacı gazeteci Hillel Levin ile birlikte yazdığı In with the Devil adlı anı kitabından uyarlanan Black Bird, bir adamın diğerinden cevaplar almaya ve doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışan psikolojik bir çalışma olmayı vaat ediyor. . Taron Egerton'ın (Rocketman) Keene ve Paul Walter Hauser'ın (Richard Jewell) söz konusu katil Larry Hall rolünde oynadığı Kara Kuş, ünlü romancı Dennis Lehane'nin eseridir. Kitapları arasında Shutter Island ve Mystic River yer alıyor, ikisi de hit ekran gerilim filmlerine uyarlandı. Yardımcı oyuncu kadrosu şunları içerir:Greg Kinnear (As Good As It Gets) ve Sepideh Moafi (The Deuce) ile birlikte son ekran rollerinden birinde Egerton'un babasını oynayan geç, büyük Ray Liotta.

Black Bird'ün ilk iki bölümü 8 Temmuz'da Apple TV+'da yayınlanacak geri kalanı haftalık olarak yayınlanacak.

2. Uncoupled

Biriyle on yedi yıl geçirmek için uzun bir zaman - ve kocası onu terk eden 40 yaşındaki Michael (Neil Patrick Harris) için, bir ilişkide geçen bunca zamandan sonra bekar hayatına yeniden uyum sağlamak hiç de fena bir başarı değil. Sex and the City ve Emily in Paris'in yaratıcısı Darren Star'dan gelen bu yeni komedi, Michael'ın baştan aşağı değişen bir flört dünyasıyla başa çıkmaya çalıştığını görecek. Dizi, geçen yıl , senaryoyu okuyup Variety'e karakterin "incitici ve aşağılayıcı" olduğunu söyleyen aktör Ada Maris'in tepkisinden sonra, bir Latina hizmetçi karakterini düşürdüğü ortaya çıkınca sıcak suya girdi . Guardian'a konuşan Harris,Netflix'i karakteri kaldırma adımını attığı için "alkışladığını" söyledi. Star'ın diğer şovları, özel hayranlardan oluşan lejyonlar getirirken, Netflix kesinlikle bunun bir hit olması için bankacılık yapacak.

Uncoupled 29 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

3. The Terminal List

Bu yeni intikam aksiyon-gerilim filminin fragmanında James Reece (Chris Pratt), "Bu dünyada, muhtemelen hayal bile edemeyeceğiniz kötülükler var" diyor . Jack Carr'ın aynı adlı en çok satan romanından uyarlanan Terminal Listesi, gizli bir görev sırasında 12 meslektaşını kaybeden ABD Donanma Mührü James Reece'i konu alıyor. Ailesiyle birlikte eve dönen Reece travma geçirdi, ancak müfrezesine ne olduğunu bulmaya ve karanlık güçleri hala serbest bırakmaya kararlı. Pratt aynı zamanda baş yapımcı olarak da görev yapıyor ve Constance Wu (Crazy Rich Asians), Taylor Kitsch (Friday Night Lights), Jeanne Tripplehorn (Mrs America) ve Riley Keough (American Honey) yıldızlarla dolu kadrodan sadece birkaçını oluşturuyor. The Washington Times'daki orijinal kitabın bir incelemesi bunu söyledi"Sizi en başından yakalar ve asla bırakmaz. Aksiyon patlamaya hazır. Ve gerilim sizi kör edecek." Umarız aynı şey burada da geçerlidir.

Terminal Listesi 1 Temmuz'da Prime Video'da yayınlandı

4. The Rehearsal

Günlük hayatın belirsizliklerini azaltmak için ne kadar ileri gidersiniz? Bu yeni komedi, bir inşaat ekibi, bir oyuncu ekibi ve görünüşte sınırsız kaynaklar kullanarak hayatın en önemli anları için prova yapma olanaklarını araştırıyor. Kült dizi Nathan For You'nun ortak yaratıcısı ve HBO'nun How to With John Wilson'ın baş yapımcısı Nathan Fielder'ın yazıp, yönetti ve başrolde yer aldığı dizinin kısa bir klibiyle dizinin yayınlandığını 470.000'den fazla Twitter takipçisine duyurdu video monitörlerinde bir ebeveyni ve bebeği izleyen insanlar : şimdiye kadar çok gizemli. Röportaj dergisinde Louis Theroux ile konuşuyorİki yıl önce Fielder, "şimdi, kafamın şu anda nerede olduğunu daha doğru bir şekilde ele alan yeni şeyler üzerinde çalışıyorum" diyerek, yarattığı şeyin hızında bir değişiklik olduğunu ima etti. Yine de diğer komedisi gibi bir şeyse, ürkütücü bir saygısızlık bekleyin.

The Rehearsal, 15 Temmuz'da ABD'de HBO ve HBO Max'te başlıyor.

5. The Longest Night

Tehlikeli seri katil Simón Lago'nun (Luis Callejo, Hasta Adamın Öfkesi) tutulduğu Madrid'deki Monte Baruca psikiyatri hapishanesinde Noel Arifesi. Silahlı bir çete hapishaneyi kuşatır ve Lago'yu yakalamak amacıyla iletişimi keser. Ama müdür Hugo (Alberto Ammann, Narcos) savaşmadan aşağı inmiyor. Néboa'nın yaratıcılarından ikisi olan Víctor Sierra ve Xosé Morais tarafından yaratılan ve Sky Rojo'nun Óscar Pedraza'sı tarafından yönetilen bu İspanyolca gerilim dizisi, patlayıcı, yüksek oktanlı aksiyonla dolu gibi görünüyor.

The Longest Night 8 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

6. The Control Room

Birisi 999'u çevirdiğinde, ölüm kalım kararları çok hızlı verilir. Glasgow'da geçen Kontrol Odası, kendisini tanıyormuş gibi görünen sıkıntılı bir kadından bir çağrı aldığında dünyası altüst olan bir çağrı işleyicisi olan Gabe'i (Ajans of Shield, Iain De Caestecker tarafından oynanır) takip eder. Gabe bu kadının kim olduğunu bulmalı ve hayatını değiştirebilecek kararlar vermelidir. Nick Leather (Murdered For Being Different) tarafından yazılan bu gerilim filminde ayrıca Joanna Vanderham (Warrior), Sharon Rooney (My Mad Fat Diary), Daniel Portman (Game of Thrones) ve Taj Atwal (Line of Duty) rol alıyor. Başrol olarak açıklandığında konuşan De Caestecker, şunları söyledi:"Kontrol Odası, şimdiye kadar okuduğum en heyecan verici senaryolardan biri, her zaman koltuğumun kenarındaydım, bu yüzden şimdi onu hayata geçireceğim için çok heyecanlıyım."

Kontrol Odası, Temmuz ayında İngiltere'de BBC One ve BBC iPlayer'da yayınlanacak.

7. Surface

"Seksi, yüksek gerilim" olarak faturalandırılan San Francisco set Surface, Sophie'nin (Gugu Mbatha-Raw, Belle) belirgin bir intihar girişiminin ardından ciddi hafıza kaybıyla travmatik bir kafa travmasından uyandığını görür. Kocası ve arkadaşları tarafından iyileşme sürecinde rehberlik ederken, ona hayatı hakkında söylediklerinin gerçek olup olmadığını sormaya başlar. Veronica West (High Fidelity) tarafından yaratılan ve Sam Miller'ın (I May Destroy You) yönetmenliğini yaptığı filmde ayrıca Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Stephan James (If Beale Street Could Talk), Ari Graynor (The Haunting of Hill House) rol alıyor. Afet Sanatçısı) ve Marianne Jean-Baptiste (İz Olmadan). Gösterinin tanıtım yazısı Surface'ı "bizim kim olmak için önceden programlanıp programlanmadığımızı veya kendi kimliğimizi seçip seçmediğimizi düşünen bir kendini keşfetme hikayesi" olarak tanımlıyor.

Surface'ın ilk üç bölümü 29 Temmuz'da Apple TV+'da yayınlanacak, geri kalanı haftalık olarak yayınlanacak.

8. Resident Evil

25 yılı aşkın bir süredir Resident Evil oyunları oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olmuştur. Hayatta kalma korku serisi, romanlar, altı film, çizgi roman ve şimdi nihayet, yıllar süren geliştirmeden sonra bir canlı aksiyon TV dizisi dahil olmak üzere bir yan ürün imparatorluğu yarattı. Şov iki zaman çizelgesinde geçiyor: günümüzde, genç kardeşler Jade (Ella Balinska) ve Billie Wesker (Siena Agudong) babaları Albert (John Wick'in Lance Reddick'i) ile uğursuz Umbrella'nın evi olan New Racoon City'ye taşınırlar. şirket. 2036'ya düştü ve Dünya çok farklı bir yer: Şu anda altı milyar zombi var - sözde T-virüsü bulaşmış insanlar - ve Jade hayatta kalmak için savaşırken sadece 15 milyon insan kaldı. Showrunner Andrew Dabb (Supernatural) Gizmodo'ya söyledi. Gösterinin oyunların köklerine sadık olduğunu söyleyerek: "İçinde kan, cesaret, vahşet, canavarlar, sırlar, ihanetler ve diğer şeyler var. Ve umarım insanlar buna gerçekten tepki verir."

Resident Evil 14 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.