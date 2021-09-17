'Bu Taliban Savaşçıları Zombi Gibi'

Birkaç gün önce aldığı dayak yüzünden sırtı hâlâ zonklayan Abdekhil'in yüzü, Çarşamba günü Kabil'in dört bir yanından gelen raporları kız kardeşiyle karşılaştırırken gerildi. Merkezi bir döner kavşakta toplanan bir gruba katılmayı ve Taliban'ın tamamı erkeklerden oluşan bir kabine duyurusuna karşı yürümeyi planlamışlardı.

Ancak militan grup, önceki gece protestoları yasa dışı ilan etmiş ve ihlalcileri tutuklama emriyle şehrin sokaklarına ek savaşçılar yerleştirmişti. Protestocuların planları hızla çözülüyordu.

"Eve git? Hayır, şimdi konuşmamız daha da önemli,” dedi Abdekhil, başını kaldırmadan, grubundaki diğer kadınlara benzer cesaret verici mesajlar göndererek. “Seslerimiz onlar için bir tehdittir. Bu yüzden protestonun yasa dışı olduğunu söylediler. Ama tek istediğimiz haklarımız.”

22 yaşındaki genç, yakın zamana kadar yetişkin hayatlarını Batı güçleri tarafından desteklenen bir ülkede, yirmi yıllık savaşın yanı sıra liberal söylemlerle çevrili bir ülkede geçiren on binlerce kentsel Afgan'dan sadece biri. Ülkenin güvenlik güçlerine ve hükümetine harcanan milyarlarca dolar, Taliban'ın devralmasıyla ortadan kaybolurken, daha hoşgörülü bir toplumda yaşamaya kararlı bu genç Afgan nesli, burada kalıcı birkaç yabancı müdahale ve yatırım mirasından biri olabilir.

Ancak günlerdir süren şiddetli Taliban baskıları ve militanların gösterileri yasaklamasından sonra, protesto hareketinin mevcut haliyle devam edip etmeyeceği belli değil. Protestocular savaşmaya devam etmeye kararlı olduklarını söylüyorlar, ancak geçen hafta göstericilere ve gazetecilere yönelik acımasız Taliban saldırıları dalgasının ardından aktivistler yeraltına çekildi.

Abdekhil, "Kadın haklarını ilk önce Kuran'dan öğrendim" dedi, "ama Amerika Birleşik Devletleri buradayken toplumdaki haklarımızı, protestoları ve sesimizi yükseltmenin gücünü daha çok öğrendik."

Abdekhil Çarşamba günü geldiğinde Kabil'in merkezindeki buluşma yerinde yaklaşık bir düzine kadın daha bulunuyordu. Birbirlerini sıcak bir şekilde selamladılar ve çabucak tutuklanan veya yaralanan arkadaşlarının ayılma haberlerini paylaşmaya başladılar.

Küçük gruptaki hemen hemen her kadının yakın zamanda yapılan bir protestoda yakın bir çağrı hakkında anlatacak bir hikayesi vardı. Geçen hafta, durdukları yerden sadece birkaç blok ötede, bir grup Taliban savaşçısı kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etmeye başladı.

Abdekhil, “O anda korktum” dedi. "Komutanlardan birinin savaşçılarına bizi vurmalarını söylediğini duydum ama Malala Yousafzai'nin hikayesini hatırladım. Bu beni devam etmeye, özgürlüğümüz için bu bedeli ödemeye hazır olmaya teşvik etti.”

Kalabalıktaki diğerleri, telefonlarına Taliban şiddetiyle ilgili daha fazla bildirim geldiğinde öfkelenmeye başladı. Taliban savaşçıları, kadınların toplandığı caddede sıraya girdi ve protestoyu kendi başlarına gerçekleştirmeleri durumunda takviye olmadan neredeyse kesinlikle tutuklanacaklardı.