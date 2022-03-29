Bu Şirketler Hala Rus Ham Petrolü Satın Alıyor

Moskova'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ABD de dahil olmak üzere çok sayıda Batılı ülke Rus enerji ithalatına kesin bir yasak getirdi, ancak Rus petrol ve gazına bağımlı büyük Avrupa ekonomileri Avrupa Birliği'ndeki bölünmeyi gösteren sert önlemlerden kaçındı.

Avustralya, İngiltere, Kanada ve ABD, on yıllardır yaşanan en büyük mülteci krizini tetikleyen Rus saldırganlığı sonrasında Rus petrol alımlarının ithalatını yasakladı.

Bloğun 27 üyesi şu ana kadar ambargo konusunda anlaşamazken, Almanya ekonomiyi resesyona itebilecek acele adımlara karşı uyarıda bulundu ve Macaristan gibi bazı ülkeler herhangi bir yasağa karşı çıktı.

AB ambargosuna 27 üye ülkenin de oybirliğiyle onay gerekiyor.

Avrupa'daki birçok alıcı, itibar hasarından veya olası yasal zorluklardan kaçınmak için Rus ham petrolünden gönüllü olarak kaçındı.

Emtia tüccarları Trafigura ve Vitol gibi diğerleri, mevcut uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Rus ham petrollerini satın almaya devam etti.

Ancak Reuters'e konuşan her ikisi de, Rusya'nın Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı ve 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgalinden bu yana yeni bir anlaşmayı kabul etmediklerini söyledi.

Rusya'nın eylemlerini kınamayı reddeden Hindistan ve Çin de Rus ham petrolü satın almaya devam etti.

Aşağıda Rus petrollerinin başlıca alıcıları listelenmiştir:

Neftohim Burgaz

Rus Lukoil'e ait bir Bulgar rafinerisi ve alımının yaklaşık yüzde 60'ını Rus ham petrolü oluşturuyor.

Miro

Rus ham petrolü, Yüzde 24'ü Rosneft'e ait olan Almanya'nın en büyük rafinerisi Miro'daki alımın yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.

PCK Schwedt

Yüzde 54'ü Rosneft'e ait olan Almanya'nın rafinerisi, Druzhba boru hattıyla ham petrol alıyor.

Pertamina

Endonezya devlet enerji firması PT Pertamina, yeni yenilenmiş bir rafineri için petrol ararken Rusya'dan ham petrol satın almayı düşünüyor.

Leuna

Çoğunluğu TotalEnergies'e ait olan Doğu Almanya'daki karaya kilitlenmiş Leuna rafinerisi de Druzhba boru hattıyla Rus ham petrolüyle besleniyor.

Hellenic Petrol

Yunanistan'ın en büyük petrol rafinerisi, alımının yaklaşık yüzde 15'i için Rus ham petrolüne güveniyor. Şirket bu ayın başlarında Suudi Arabistan'dan ek tedarik sağladı.

ISAB

Lukoil kontrolündeki İsviçre merkezli Litasco SA'ya ait İtalya'nın en büyük rafinerisi, Rus ve Rus dışı ham petrolü işliyor.

MOL

Hırvatistan, Macaristan ve Slovakya'da üç rafineri işleten Macar petrol grubu, Druzhba boru hattı tarafından tedarik etmeye devam ediyor. Macaristan, Rus petrol ve doğalgazı üzerindeki yaptırımlara karşı çıkıyor.

Zeeland Rafinerisi

Yüzde 45'i Lukoil'e ait olan Hollanda rafinerisi, Rus ham petrolü kullanıp kullanmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Rotterdam Rafinerisi

Exxon Mobil, Rotterdam'daki Hollanda rafinerisinin Rus ham petrolü kullanıp kullanmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Hindustan Petrol

Hindistan'ın devlet rafinerisi, geçen hafta ticaret kaynaklarına göre Mayıs yüklemesi için iki milyon varil Rus Ural satın aldı.

Hindistan Petrol Şirketi

Ticaret kaynakları, Hindistan'ın en iyi rafinerisinin 23 Mart'ta Vitol'den Mayıs teslimatı için üç milyon varil Ural satın aldığını söyledi. Bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana IOC tarafından Uralların ikinci satın alımıdır.

Nayara Enerji

Rus Rosneft'in kısmen sahibi olduğu Hint özel rafinerisi, bir yıllık bir aradan sonra Rus petrolü satın alarak tüccar Trafigura'dan yaklaşık 1,8 milyon varil Ural satın aldı.