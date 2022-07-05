Bu Sabah Başladı! Nakit isteyenlere 10.000 TL Ödeme haberi duyuruldu!

Bankalar üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu sabahki kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi verilecek bankaların listesi yayınlandı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başlatılacak olan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verileceği açıklandı.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan her vatandaşın kredi imkanından faydalanabileceğini söylemek istiyoruz. Cep telefonunuz üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyor. En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

TEB

1.95 faiz oranları ile birlikte Hoşgeldin kredisi veren TEB Bankası yapmış oldukları bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine giderek, sizlere işlem yapacağını açıkladı. Kredi başvurusu için TC kimlik numaranıza 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. 50000 TL'ye kadar değerlendirme yapılacak ve 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Denizbank

Başvuru yapmak istediğiniz banka Denizbank ise bu bankanın da SMS Kredi Servisi bulunmaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerindeki ilk taksitinin çay, ertelemeli olarak yapabilmektedirler.