Bu Sabah Açıklandı: BAĞ-KUR ve SSK Emeklilerinin Maaşlarına 1157 TL Ek Artış Yapılacak. Son dakika haber. SSK, BAĞ-KUR ve SGK emeklisi bulunan yüz binlerce vatandaş, 2022 senesi içerisinde özellikle de maaşlarına gelen zamla beraber rahat bir nefes aldı. Ama artık şimdi mart ayının ortalarını yaşamaktayız.

Milyonlarca vatandaşın maaşına yansıyacak olan ek zam haberleri de maaşlarla beraber gelişmeleri yakından takip edilmektedir. Memur ile memur emeklilerinin yanında BAĞ-KUR ile SSK emeklileri, aldıkları zamlı maaşlarını yanında ayrıca artı bir zam daha alacak. Artış gösteren enflasyon koşulları sebebiyle yüz binlerce vatandaş, maaşlara tekrardan ek zam yapılması için taleplerini dile getiriyor. Ek zam çalışmaları ise bu açıdan bakıldığında bir bir hayata geçirirken yeni haberlerde gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, maaşlar üzerindeki ek zamları oldukça yakından takip etmeye devam ediyor.bu açıdan bak Emekli maaşlarında 1157 TL civarında bir artışın yapılması söz konusudur.

Binlerce emekliliği yurttaşın maaşları, Bu açıdan bakıldığında onaylanması halinde artış yaşayacak. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarını çok büyük bir heyecan içerisinde beklemektedir.

Özellikle de geçtiğimiz aylarda memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri, hükümet aracılığı ile 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler yaşatır alacağına dair sözleri sarf edilmesine zemin hazırlamış. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların tamamı yerine getirildiğinde maaşları nasıl yansıyacağı merak edilmeye başlandı.

Son Dakika gelişmesi: 3600 Ek Göstergede Son Durum!

Milyonlarca kandaşım büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda bazı talimatlar doğrultusunda yeniden masaya yatırılmış. Şimdilik 3600 ek gösterge ile beraber öğretmen, din görevlisi, hemşire ile polis görevlilerinin maaşları etkileyecektir.