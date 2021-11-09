Bu krediler sadece emeklilere verilecek: 100 bin TL kredi kampanyası

Bu krediler sadece emeklilere. 100 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekliye 100.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer emekliyse, onay alması diğer müşterilere göre daha kolaydır. Emekli olup, eğer ihtiyaç kredisi ihtiyacınız varsa vereceğimiz bankalardan kredi notunuz düşük olsa bile 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu kredileri alabilmeniz için vereceğimiz bankalardan maaş almanız veya maaşınızı kredi alacağınız bankaya taşımanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olan kişilerin hemen onay alacaklarını söylemek istiyoruz. 100 bin TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar vade seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan emekli kredisi alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası Nedir? 100.000 TL Emekli Kredisi Nasıl Alınır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 100 bin TL emekli kredisi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, banka sizlere 100 bin TL’ye kadar kredi değerlendirmesi yapacaktır.

Eğer maaşınızı taşımayı taahhüt edecekseniz de yine aynı kredileri alacaksınız. Kredi onayı aldığınızda da aynı gün içinde kredinizi hesaba atabileceksiniz. Kamu bankası olmasından dolayı banka uygun faizlerle kredi verecektir. 100 bin TL kredi onayı aldığınızda banka sizlere 6 ay erteleme imkanı da sağlayacaktır.

Vakıfbank Emekli Kredisi 100.000 TL Nasıl Alınır? Başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank, emekli kredisi banka şubelerinden başvuru yapılarak anında onaylanacak bir kredi kampanyasıdır. Banka ihtiyaç kredisi olarak, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaktadır. Maaşınızı bu bankadan alırsanız maaşınızın 22 katına kadar, almazsanız da 15 katına kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. 3.000 TL emekli maaşı olan bir kişi, 66.000 TL kredi kullanabilecektir. Başvurular sadece banka şubelerinden ve şahsen yapılmaktadır. Daha önce bu bankadan kredi aldıysanız, 20 bin TL’ye kadar internet bankacılığı üzerinden kredi alabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda onaylanan tutarı hafta sonu olsa bile hesaba atmanız mümkündür. Vakıfbank’a eğer emekli maaşınızı taşırsanız, bankanın kredi kartını alabilir, emeklilere verilen özel promosyon imkanlarından da faydalanabilirsiniz.

Odeabank 100.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden de emekli maaşınızı taşımanız durumunda 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli emeklilere özel kredi imkanları sunmaktadır. Bankaya maaş taşıması sonrasında hemen 100 bin TL kredi alabilirsiniz. Banka ayrıca 100 bin TL ihtiyaç kredisi aldığınızda sizlere diğer banka borçlarınızı da kapatacak kredi verecektir.

Odeabank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin en yakın Odeabank şubesinden emekli kredisi için bilgi alabileceğini ve bu kredileri kullanabileceğini söylemek istiyoruz.