Bu İşlemleri Yapan Kişilerin Hesaplarına 10.000 TL ve Üzerinde Para Yatacak. İster SMS, İster İnternetten İşlem Yap

İşlem yapacak kişiler, uygun faizlerle 10.000 TL'ye kadar nakit alabileceklerdir. Son dakika kampanyası olarak bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için hazırlanan 10000 TL ve üzerinde nakit kampanyasına SMS atarak veya internet üzerinden başvuru yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 10000 TL'ye kadar acil nakit alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler, bankaların belirlemiş oldukları kredi kampanya politikalarına uygun olmaları durumunda on bin TL ve üzerinde kredileri ister banka şubelerinden, isterlerse de banka hesapları üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yaparak alabileceklerdir. Birden fazla bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte sizlerde 10 bin TL ve üzerinde işlem yapmak istiyorsanız, kamu ve özel bankaların bu kredi kampanyası ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara göz atabilirsiniz. Bankalar, yapmış oldukları bu kredi kampanyalarının reklamlarında kendi resmi internet siteleri üzerinden vermişlerdir. Belirtilen şekilde sizlerde başvuru yaparak, kredi kullanabileceksiniz.

Finansbank'tan SMS atarak, 10000 TL kredi onay alabiliyorsunuz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmın üzerinden TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj gönderirseniz, Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka kredi notu yüksek olan kişiler hemen kredi onay alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması ile birlikte finans Bank'ın düşük faiz oranlı İhtiyaç Kredisi kampanyasından 36 ay vadeye kadar yararlanabilirler. İlk kredi taksit ödemelerinde de isterse 3 ay erteleme yapılabilmektedir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Denizbank'ın mesaj atarak hızlı bir şekilde onay veriyor.

Denizbank üzerinden de mesaj atarak hemen 10000 TL üzerinde kredi kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına gönderirseniz bu bankadan kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Yaptığınız kredi başvurunuz sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir. Hızlı bir şekilde kredi onayı almak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmamız ve Denizbank, mobil uygulamasını kullanıyor olmanız gerekmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 30 gün 60 gün ve 90 gün erteleme yapıyorsunuz. Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin kredi ödeme tablolarında en fazla 36 ay vadeli işlem yapılıyor. Denizbank kredi ödemelerinde de kolaylık sağlıyor ve ilk taksit ödemesine ertelemeli yapan kişilere daha sonraki taksitlerini de 3 ayda bir ödemeli olarak ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Teb bankasından SMS atarak hemen onay alın.

Bir diğer mesaj ile kredi onayı veren bankaların başında gelen TEB Bankası, 44 66 numarasına kimlik numarasını gönderen kişilere hemen anında onay veriyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler TEB Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranları ile birlikte SMS kredi onayı almaları ile en yakın banka şubesinden sadece kimlikleriyle bu krediyi kullanabilirler. Banka müşterisi olan kişilerde TEB Bankası, SMS Kredi onayı aldıktan sonra mobil uygulama üzerinden bu kredileri hesaplarına atabiliyorlar. Banka, özellikle kredi notuna göre de faiz oranları uyguluyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli olarak ödeme yapmışlarsa kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir.