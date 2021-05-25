Bu İki Bankadan Kredi Kartı Sahibi Olan Herkesin Dikkatine! Hesabınıza 50 Bin Lira Tanımlanmış Olabilir

Salgın döneminde bankalar arasındaki rekabette iyice arttı. Vatandaşlar ihtiyaçları için bankalara bu dönemde kredi ve nakit desteği için daha çok başvuru oldu. Bankalar da bu durumu fırsat bilip farklı fırsat ve kampanyalarla müşteri çekmeye devam ediyorlar. Mevduat faizleri ve birbirinden fırsatlı verilen kredi paketlerinden sonra şimdi de sıra kredi kartlarına geldi. Biri kamu bankası olan iki banka kredi kartları limitlerini 50 bin liraya kadar çıkararak yeni avantaj sunuyor!

KREDİ KARTI LİMİTİ 50 BİN LİRA OLDU

Bankalar arasındaki rekabet kredi kampanyalarından sonra kredi kartına da fırsat olarak yansıdı. Yeni gelen bu fırsat ise öncekilere hiç benzemiyor. Bankaların en çok kazanç sağladığı hizmetlerinden biri olan kredi kartları bu iki banka yeni bir fırsat sundu müşterilerine.

Eskiden bankalar vatandaşlara kredi kartı satmak için birçok puan, taksit imkânı ve uzun vadeler sunuyordu. Şimdi ise yarış daha da rekabetli hale geldi. Bu yüzden kredi kartları üzerinden verilen limitlerde artmaya devam ediyor. İki banka ise limitleri öyle yükseltti ki vatandaşların kredi çekmesine bile gerek kalmıyor. Böyle cazip fırsatlarla bu iki banka yarışta kesinlik bir adım öne geçti.

İŞ BANKASINDAN 50 BİN LİRA KREDİ LİMİTİ FIRSATI

Ülkemizin en köklü ve büyük bankalarından bir tanesi olan İş Bankası müşterileri için büyük bir adım attı. Ülke genelinde yüz binlerce müşterisi bulunan banka kredi kartlarındaki limiti artırarak yeni bir süreç başlattı. Bu fırsat ile bankalar arasındaki yarışta da önemli bir yol kat etmiş oldu. Müşterilerinin kredi notlarına, ödeme alışkanlıklara göre kredi kartlarına limit koyan banka kart limitini 50 bin liraya çıkardı. Uzun süredir İş bankası kredi kartı kullanan vatandaşların bundan sonra kredi limitleri 50 bin lira olacak.

Banka yeni gelen müşterilerine açılış olarak kartlarına 5 bin Türk lirası limit tanımlamakta. 5 ila 10 yıldır banka müşterisi olan vatandaşların kredi kartı limitleri ise 25 bin lira. Yeni fırsatıyla 10 yıl ve üzeri zamandır İşbank müşterisi olan vatandaşların kredi limitleri de 50 bin Türk lirasına çıkarıldı.

İş bankası bu limitleri vatandaşların ödeme alışkanlıklarına ve kredi notlarına göre değiştirebiliyor.

KAMU BANKASINDAN 50 BİN LİRA LİMİTLİ KREDİ KARTI KAMPANYASI

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta bu yarışa katıldı. Banka tıpkı İş Bankası gibi büyük bir adım atarak bazı müşterilerinin kredi kartı limitini 50 bin Türk lirasına kadar çıkaracağını açıkladı. Kamu bankalarından birinden de bu adımın atılması ise vatandaşları sevindirdi. Çünkü bazı vatandaşlar kredi ve bankacılık işlemlerinde sadece kamu bankalarını tercih etmekte. Bu faydalı hizmet şüphesiz pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan vatandaşlara yardımcı olacaktır. Banka kredi kartı limitini ise müşterilerinin bankadan aldıkları hizmet yıllarına göre vermekte.

Yeni Vakıfbank müşterisi olan vatandaşların kredi kartına 3 bin lira limit tanımlamakta. 3 ila 7 yıl arası banka müşterisi olan vatandaşların kredi kartı limitleri ise 20 bin Türk lirası. 10 ila 15 yıldır Vakıfbank müşterisi olan vatandaşların kredi kartı limiti ise 35 bin Türk lirası. 15 yıl ve daha uzundur banka müşterisi olan vatandaşlara ise tanımlanana kredi limiti 50 bin Türk lirası.

Bankaya başvuru halinde vatandaşlar kredi limitlerini SMS ile anında öğrenebilirler. Vakıfbank telefon bankacılığı ya da şubelerden de vatandaşlar kredi limitlerini yükseltme imkanına sahipler. İstemeyen müşterilerin kredi limitleri ise yükseltilmeyecek.