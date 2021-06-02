Bu Hastalık Diyabet Hastalarının Gözlerini Oyuyor!

İlk kez Hindistan'da görülen korona virüs pandemisinin sert vurduğu zamanlarda ülkeyi kasıp kavuran kara mantar hastalığının Mısır ve Irak’a da sıçradığı bilgisine ulaşıldı. Irak, diğer bir salgın olan kara mantar isimli hastalık sebebi ile gerçekleşen ilk ölümü duyurdu. Oldukça zorlu geçtiğini öğrenilen bu hastalığa yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespiti de gerçekleşti. Diğer ismi ile mukormikoz olarak da bilinen ve enfeksiyonun öldürücülük oranının P olduğunu ifade eden uzmanlar, tedavi için korkunç bir yöntem izlediklerini de açıkladı. Kara mantar isimli hastalığa yakalanan vatandaşların yaşamlarını kurtarmak adına doktorların bazı insanların gözlerini çıkarmak zorunda kaldığını anlatması dikkatleri çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan ve Hindistan'da yeni tip korona virüs geçiren vatandaşlarda siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı, Mısır ve Irak’a da sıçradı. Mukormikoz isimli hastalığa yakalanan vatandaşların yüzde 85’inin diyabet hastası olduğu bilgisine ulaşıldı. Times of India isimli gazetenin yapmış olduğu habere göre Haryana eyaletinde siyah mantar isimli enfeksiyonun en yaygın görüldüğü bölgelerde görevli olan doktorların yapmış olduğu açıklamaya göre bu enfeksiyon tespit edilen 10 kişiden neredeyse 9'unun diyabet hastası olduğu bildirildi.

Konu hakkında edinilen son bilgilere göre Haryana’da siyah mantar isimli hastalıktan enfekte olan 821 vatandaşın 222’sinin Gurugram'dan olduğu bildirildi. Kent içerisinde söz konusu enfeksiyon tespit edilen vatandaşların yüzde 85'i ne denk gelen vakaların 189’unun ise diyabet hastası olduğu doktorlar tarafından açıklandı.

Kara mantar isimli hastalık ile ilgili olarak bir diğer bilgi de Sağlık Bakanlığı verileri sayesinde öğrenildi. Çok sayıda siyah mantar hastasının korona virüs hastalarına uygulanan oksijen ve steroit destekli tedavi öyküsünün olmadığı da ortaya çıktı. Kentte bulunan 222 kişiden 29'un asteroid, 44'ünün ise oksijen tedavilerinin hiç uygulanmadığı tespit edildi. Kara mantar isimli hastalık ile ilgili söz konusu olan 222 kişinin 57’sinin 19 ile 45 yaş aralarında olduğu öğrenilirken 94’ünün ise 46 ile 60 yaş aralarında olduğu açıklandı. 18 yaş altında bulunan bir hastanın olduğu da öğrenilirken 70'inin ise 61 yaş üstü olduğu bilgisine ulaşıldı.