Bu hafta hesaplarda 10 bin 500 TL ödeme olacak, TC kimlik ile alacaksınız, Kontrol edin!

TC kimlik ile 10.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar bu hafta içerisinde hesaplarında bu ödemeleri görecek ve t.c kimlik numaraları ile kontrol ederek hesaplarına yatıracaklar. nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Kredi işlemlerini gerçekleştirmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirler. 10.500 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak bu krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacak ve banka müşterisi olan vatandaşlar bu kredileri hesaplarına yatırarak alabilecek. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman kredi ödemelerini hemen hesaplarına yatırabilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri hesaplarını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hızlı bir şekilde yatırılabilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvurunuzu internet bankacılığı haricinde İhtiyaç Kredisi olarak sizler de şartlara uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasına mobil uygulamalar üzerinden ve SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi ödemesi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hem Akbank üzerinden hem de Denizbank üzerinden kredi notu yüksek olması durumunda bu ödemeleri alabilmektedirler ve kredi ödemelerini bu şekilde hesaplara yatırabilmektedirler. Akbank SMS ile kredi başvurusu için SMS kredi servisi numarası olan 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak göndermeniz yeterlidir. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim t.c kimlik doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz yeterlidir.