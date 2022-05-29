Bu hafta A101'de Neler Var? 29 Mayıs-3 Haziran 2022 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu!

Bu hafta A101'de Neler Var? 28 Mayıs-3 Haziran 2022 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu! 29 Mayıs ile 3 Haziran 2022 tarihleri arasında A101 ara yollarından neler olduğunu merak ediyorsanız haberimizin devamını takip ediniz...

Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başındaki yerini koruyan A101 market, her hafta binlerce üründen meydana gelen kampanyalar yapmaya devam ediyor. Hafta içi bir hafta sonu A101 kampanyaları duyuruldukları ilk andan itibaren şimdiye kadar tüketicilerin yoğun bir ilgisi ile karşılanıyor. A101 market hafta sonu ve hafta içi geçerli olmak kaydıyla 28 Mayıs’tan başlayıp yani bugünden itibaren 2022 tarihine kadar aktüel ürünler kataloğunu ilan etti. Merakla beklenen yeni A101 aktüel kampanya kataloglarında neler olduğunu merak ediyorsanız Her şeyi bu haberde bulabilirsiniz.

29 Mayıs-3 Haziran 2022 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu

· 3 katlı papya kağıt havlu altılı 21.50 TL,

· Elsive şampuan çeşitleri 400 ml 14.95 TL,

· Maybelline the colossal Go maskara 24.95 TL,

· Nescafe Blend 37 kahve 80 gram 14.95 TL,

· Yayla Osmancık 1 kilogram pirinç 12.95,

· Tukaş doğal yağlı siyah zeytin 900 gram 24,95 TL,

· Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 900 gram 19.95 TL,

· Birşah sözme yoğurt 900 gram 23.90 TL,

· Of çay hazine demlik poşet Çay 30 x 15 gram 27.95 TL,

· Yayla Ova süzme Çiçek Balı 1 kilogram 39.95 TL,

· Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gram 49.95 TL,

· Banvit piliç Jumbo sosis 330 gram 16.95 TL,

· Dardanel zeytinyağlı ton balığı 3 çarpı 75 gram 39.95 TL,

· Dr Oetker krem şanti 3x75 gram 19. 75 TL,

· Keyfe özel seri Türk kahvesi 250 gram 29.95 TL