Bu haber Emekli Vatandaşları Çok Sevindirecek: 2000 Lira Destek İle Aylıklar 4500 Liraya Çıkacak! 2022 senesi içerisinde en düşük emekli maaşlarının 2500 TL olarak açıklamasından hemen sonra bankalardan da aynı şekilde yeni oranlar ilan edilmeye başlandı. Emekli vatandaşların alacakları maaşları ek bir şekilde Şekerbank’tan 2000 TL'lik ekstradan para ödenecek.

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaş, 2022 senesi içerisinde sayısız alanda oluşan zamlar akabinde emekli maaş zammının yetersiz olduğunu görmeye başladı. Alım gücü iyice düşüşe geçtikten sonra emekli vatandaşların cebini rahatlatacak destek ödemeleri peş peşe gelmeye başladı. Son haber ise Şekerbank tarafından duyuruldu. Emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara özel bir şekilde sunulacak nakit ikramiye desteğinin haricinde aynı zamanda Şekerbank aracılığı ile emekli müşterilerinin her birine özel olacak şekilde 100 bin TL'lik kredi ödeneği ayrıldığı duyuruldu.

Şekerbank İle Emekli Maaşınızı 4500 Liraya Yükseltebilirsiniz

SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen mutabakat sözleşmesinin imzalanmasının hemen sonrasında en büyük kazanım yine vatandaşlara yaradı. 2.000 TL'ye varmakla olan ek promosyon ödemeleri ile SGK, BAĞ-KUR ile emekli sandığı emeklilerinin almış oldukları aylıklarını 3 sene için şeker banka taşımaları durumunda en düşük emekli maaşlarının 2500 TL maaş almakta olan bir vatandaş açısından promosyon ödemesi ile beraber bu oran 4.500 TL'ye çıkacak.

Yapmanız gereken tek şey maaşınızı şeker banka taşımak ve alacağınız maaşa ek bir şekilde 2000 TL lik emeklilik promosyon ödemesinden faydalanmak.