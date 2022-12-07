Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! SGK az önce bombayı patlattı
SGK tarafından emeklilik avantajlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda 3000 gün prim ile emeklilik geldi.
SGK az önce bombayı patlattı. Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl süresince çalışmış olup asgari 1800 çalışma günü primi ödemiş olanlar eğer özel sağlık sebepleri varsa malulen emekli olabileceklerdir. Bu engellerini mutlaka bir rapor ile belgelemeleri ve engelin en az yüzde yetmiş olması gerekmektedir. Bir de var olan rahatsızlıkları doğuştan ya da çalışmaya başlamadan gerçekleşmiş olmamalıdır.
3000 Gün Prim İle Emeklilik
Eylül 1999 öncesinden başlayarak sigortalı bir işte çalışanlar ki bu süre dolmuş bulunmaktadır, 3000 gün ödenmiş primleri bulunuyorsa, emekli olabilirler. 15 yıl çalışma süresini zaten doldurmuş olmaktadırlar.
Ancak bu şekilde emekli olmayı hak etmiş olurlar. Bu kesim için engel raporu gerekmemektedir. Başvurdukları takdirde emeklilik hakkını kazanacaklardır.
Bu şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde emeklilik işlemlerine derhal başlanmaktadır ve çok kısa sürede sonuç alacaklardır. Bu prosedürleri takip ederek işin sonunda emeklilik yaşanması söz konusu olabilir.
Sigortalılık Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş Kadın Erkek
09/09/1986-23/05/1989 40 44
24/05/1989-23/02/1990 41 45
24/02/1990-23/11/1990 42 46
24/11/1990-23/08/1991 43 47
24/08/1991-23/05/1992 44 48
24/05/1992-23/02/1993 45 49
24/02/1993-23/11/1993 46 50
24/11/1993-23/08/1994 47 51
24/08/1994-23/05/1995 48 52
24/05/1995-23/02/1996 49 53
24/02/1996-23/11/1996 50 54
24/11/1996-23/08/1997 51 55
24/08/1997-23/05/1998 52 56
24/05/1998-23/02/1999 53 57
24/02/1999-08/09/1999 54 58
Erkek Sigortalı
Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce 55
01.06.86-31.05.88 56
01.06.88-31.05.90 56
01.06.90-31.05.92 57
01.06.92-31.05.94 57
01.06.94’den sonra 58
Kadın Sigortalı
Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce 50
01.06.86-31.05.88 51
01.06.88-31.05.90 52
01.06.90-31.05.92 53
01.06.92-31.05.94 54
01.06.94’den sonra 56
haber24.com özel haber