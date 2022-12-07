Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! SGK az önce bombayı patlattı

SGK az önce bombayı patlattı. Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl süresince çalışmış olup asgari 1800 çalışma günü primi ödemiş olanlar eğer özel sağlık sebepleri varsa malulen emekli olabileceklerdir. Bu engellerini mutlaka bir rapor ile belgelemeleri ve engelin en az yüzde yetmiş olması gerekmektedir. Bir de var olan rahatsızlıkları doğuştan ya da çalışmaya başlamadan gerçekleşmiş olmamalıdır.



3000 Gün Prim İle Emeklilik

Eylül 1999 öncesinden başlayarak sigortalı bir işte çalışanlar ki bu süre dolmuş bulunmaktadır, 3000 gün ödenmiş primleri bulunuyorsa, emekli olabilirler. 15 yıl çalışma süresini zaten doldurmuş olmaktadırlar.

Ancak bu şekilde emekli olmayı hak etmiş olurlar. Bu kesim için engel raporu gerekmemektedir. Başvurdukları takdirde emeklilik hakkını kazanacaklardır.

Bu şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde emeklilik işlemlerine derhal başlanmaktadır ve çok kısa sürede sonuç alacaklardır. Bu prosedürleri takip ederek işin sonunda emeklilik yaşanması söz konusu olabilir.

Sigortalılık Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş Kadın Erkek

09/09/1986-23/05/1989 40 44

24/05/1989-23/02/1990 41 45

24/02/1990-23/11/1990 42 46

24/11/1990-23/08/1991 43 47

24/08/1991-23/05/1992 44 48

24/05/1992-23/02/1993 45 49

24/02/1993-23/11/1993 46 50

24/11/1993-23/08/1994 47 51

24/08/1994-23/05/1995 48 52

24/05/1995-23/02/1996 49 53

24/02/1996-23/11/1996 50 54

24/11/1996-23/08/1997 51 55

24/08/1997-23/05/1998 52 56

24/05/1998-23/02/1999 53 57

24/02/1999-08/09/1999 54 58

Erkek Sigortalı

Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş

01.06.86’dan önce 55

01.06.86-31.05.88 56

01.06.88-31.05.90 56

01.06.90-31.05.92 57

01.06.92-31.05.94 57

01.06.94’den sonra 58

Kadın Sigortalı

Sigorta Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş

01.06.86’dan önce 50

01.06.86-31.05.88 51

01.06.88-31.05.90 52

01.06.90-31.05.92 53

01.06.92-31.05.94 54

01.06.94’den sonra 56

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