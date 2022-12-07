Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! SGK az önce bombayı patlattı

SGK tarafından emeklilik avantajlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda 3000 gün prim ile emeklilik geldi.

Güncel 07.12.2022 - 14:24 07.12.2022 - 14:27 Alp Eren
Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi! SGK az önce bombayı patlattı

SGK az önce bombayı patlattı. Bu gün sayısında prim ödeyene anında emeklilik müjdesi geldi!  10 yıl süresince çalışmış olup asgari 1800 çalışma günü primi ödemiş olanlar eğer özel sağlık sebepleri varsa malulen emekli olabileceklerdir. Bu engellerini mutlaka bir rapor ile belgelemeleri ve engelin en az yüzde yetmiş olması gerekmektedir. Bir de var olan rahatsızlıkları doğuştan ya da çalışmaya başlamadan gerçekleşmiş olmamalıdır.


3000 Gün Prim İle Emeklilik

Eylül 1999 öncesinden başlayarak sigortalı bir işte çalışanlar ki bu süre dolmuş bulunmaktadır, 3000 gün ödenmiş primleri bulunuyorsa, emekli olabilirler. 15 yıl çalışma süresini zaten doldurmuş olmaktadırlar.

Ancak bu şekilde emekli olmayı hak etmiş olurlar. Bu kesim için engel raporu gerekmemektedir. Başvurdukları takdirde emeklilik hakkını kazanacaklardır.

Bu şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde emeklilik işlemlerine derhal başlanmaktadır ve çok kısa sürede sonuç alacaklardır. Bu prosedürleri takip ederek işin sonunda emeklilik yaşanması söz konusu olabilir.

Sigortalılık Başlangıç Tarihi Doldurması Gereken Yaş Kadın Erkek

09/09/1986-23/05/1989    40    44

24/05/1989-23/02/1990    41    45

24/02/1990-23/11/1990    42    46

24/11/1990-23/08/1991    43    47

24/08/1991-23/05/1992    44    48

24/05/1992-23/02/1993    45    49

24/02/1993-23/11/1993    46    50

24/11/1993-23/08/1994    47    51

24/08/1994-23/05/1995    48    52

24/05/1995-23/02/1996    49    53

Her şey silbaştan! 10-15 yıl 1800 3600 gün primle! sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı

Her şey silbaştan! 10-15 yıl 1800 3600 gün primle! sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı

24/02/1996-23/11/1996    50    54

24/11/1996-23/08/1997    51    55

24/08/1997-23/05/1998    52    56

24/05/1998-23/02/1999    53    57

24/02/1999-08/09/1999    54    58

Erkek Sigortalı

Sigorta Başlangıç Tarihi    Doldurması Gereken Yaş

01.06.86’dan önce    55

01.06.86-31.05.88    56

01.06.88-31.05.90    56

01.06.90-31.05.92    57

01.06.92-31.05.94    57

01.06.94’den sonra    58

Kadın Sigortalı

Sigorta Başlangıç Tarihi    Doldurması Gereken Yaş

01.06.86’dan önce    50

01.06.86-31.05.88    51

01.06.88-31.05.90    52

01.06.90-31.05.92    53

01.06.92-31.05.94    54

01.06.94’den sonra    56

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