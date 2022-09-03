Bu Gece Yayımlandı: Emekliye 60.000 TL nakit ihtiyacına göre ödeme veriliyor! Son dakika

Emekli maaş alan vatandaşlara 60000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi verecek olan bankalar yayınlandı. Garanti Bankası, TC Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar, 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, 60000 TL kredi ödemesi alabilmektedir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından emekli maaş alan vatandaşlar, şartlar dahilinde emekli maaş hesapları üzerinden alacakları 60000 TL ihtiyaç kredisinde 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Garanti Bankası, 60000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 60000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere müjdeli haber geldi. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere Garanti Bankası şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden hemen işlem yapmaktadır. 60000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka, diğer bankadaki borçlarını kapatarak da işlemlerini gerçekleştirebileceğini haberini verdi. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir, onaylanan tutarı, hemen öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası, 60000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası, 60000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyadan, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vererek, 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası gibi, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden de kredi kullanabilir ve kimlik ve gelir belgesiyle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirerek düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de internet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaparak, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Denizbank, 60000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz ve masrafsız 60000 TL kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilir ve onaylanan tutarlar, aynı gün içinde hesaplarına yatır olarak da kullandırılmaktadır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere SMS atarak da işlemlerini gerçekleştirebiliyor.