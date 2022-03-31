Bu Fırsatı Kaçırmayın! 2 Maaş Tutarında İkramiye Ödemesini ATM'den Alabilirsiniz. Milyonlarca emekli vatandaşa ikramiye müjdesi peşkeşe gelmeye devam ediyor. Yeni senede zamlı maaşlarını alan emekli vatandaşların şimdi ise yüzü promosyon ödemeleri ile gülecek. Koşulsuz ve şartsız bir şekilde emekli vatandaşların hesaplarını 2 ikramiye ödemesi yapılacak.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 5000 TL Promosyon Ödemesi Yapacak

2022 senesine ait promosyon ödemeleri bankalar tarafından tek tek açıklanmaya başlandı. Şimdilik en yüksek promosyon ödemesini gerçekleştirecek banka Türkiye Ekonomi Bankası olarak görünüyor. Bu banka tarafından emekli yurttaşları 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak. 10 kişi ile sınırlı olacak referans kampanyası ile beraber maaşını Türkiye Ekonomi Bankası'nın taşıyan herhangi bir vatandaşın, getireceği başka emekli vatandaşlar için kişi başı 250 TL'lik bir ödeme daha alacak ve böylelikle totalde 5000 TL tutarında bir rakamı ulaşacak.

İş Bankası 2022 Yılı Emekli Promosyon Ödemesi 2000 TL Olacak

Emekli yurttaşlara promosyon ödemesini yapacak bir başka banka ise İşbank olarak karşımıza çıkıyor. Maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte banka, emekli vatandaşları 2000 TL tutarında emekli promosyon ödemesi ile bu bayram şenlendirecek. Ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşların bankaların şubeleri indir veya ATM’lerinde müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan ya da İş Bankası'ndan promosyon ödemelerini almak istiyorsanız maaşınızı aldığınız bankadan bu iki bankaya taşıma işlemlerini yapabilir ve böylelikle 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankalardan alma sözünü vermeniz durumunda promosyon ödemelerinden faydalanabilirsiniz.