1 TL, 3 TL, 5 TL Günleri Geliyor! Süreli Kampanya! Bitmeden Önce Aldın Aldın! Bu Fırsat Kaçmaz! Belirli Tarih Aralığında Almayan Bir Daha Alamıyor, Alabilir İse Yalnızca Bir Tane Alabiliyor!

Yeni bir kampanya var! Online market alışverişlerinizi yaptığınız site indirimli ürünlerini paylaşıyor. Belirli bir tarihe kadar belirli limitleri alışveriş yapan müşterilerine bazı ürünlerini 1 TL'ye 3 TL'ye ve 5 TL'ye sayarak satışlarını gerçekleştiriyor. Geç kalmadan kampanyaya dahil olarak alış verişlerinizi yapıp indirimli ürününüzü almayı unutmayın! Herkesin alışveriş yaptığı O sanal market duyurusunu yaptı. Görülmemiş indirimler söz konusu. Kampanya süresinin belli bir zamanı var. Aynı zamanda da her vatandaşın bu ürünlerden sadece 1 tane alma hakkı var!

Avansas'tan Görülmemiş Kampanya

Avansas.com indirim kampanyasından bahsetti. Resmi sitesinden oldukça geniş bit kitleye ulaşan duyurusu herkesçe çok beğenildi. Kampanya son tarih olan 31 Ekim'e kadar geçerlidir. Bu kampanyadan tüm vatandaşlar faydalanabilir ancak her vatandaş yalnızca bir adet kampanyalı ürün satın alma hakkına sahiptir.

Hangi ürünlerin fırsat ürünü olarak değerlendirildiği konusundaki detaylı bilgi kampanyayi yapan firmanın internet sitesinde oldukça detaylandirilarak müşterilerine aktarılmıştır. Genel itibari ile ofis malzemeleri grubunda satış yapan Avansas firması bu ayki kampanyalarına kaldığı yerden devam ediyor. Avansas'ın duyurusunu yaptığı bir takım ürünlerde yapılan 1 TL, 3 TL, 5 TL şeklindeki oldukça uygun bir kampanya modeli ile satış yapacağını açıkladı.

Bu zamanda böyle fiyatların görülmediğinin herkes farkında. Üstelik kampanyalı ürün de oldukça kaliteli ürünler. Avansas bu kampanya ile kalitesini bir kere daha ortaya koydu. Ancak her bir kampanyalı ürünü alabilecek olmanın kenije özgü şartları var. Avansas.com'a girerek kampanya detayları ile ilgili daha geniş çaplı bilgi alınması mümkün. Kampanya koşullarının en detaylı sitede yer aldığı sayfaya erişim sağlayıp bilgi edinen herkesin malumu. Yine de 3 TL'ye Çaykur Filiz çay almak nasıl mümkün olur bunu bir sizinle paylaşalım!

Çaykur Filiz Çayı 3 TL'ye Alabilmek İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Kampanya Detayları

Avansas.com ile ilgili herhangi bir soru ya da ssorunuz varsa 444 20 22 nolu numaradan Müşteri Hizmetleri hattını arayarak destek isteyebilir yardım alabilirsiniz. Bu kampanya Avansas.com'dan yaptığınız ilk alışverişe özel ve 250 TL üstü sipariş ile kazanilabilecek bir kampanyadır. 31 Ekim 2022 son tarihtir.