Bu Bankalarda Kartınız Varsa, 2000 TL Yüklenecek ve Hemen İşlem Yapılacak, Acil Para İhtiyacı Olanlara Verilecek

Son zamanlarda artan nakit sıkıntısı durumlarında ilk tercih ettiğimiz yerler olan bankalar üzerinden halletmek istiyoruz. Son dakika olarak bazı bankalar müşterilerine yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Artık banka şubelerine gitmeden de kredi alabileceksiniz. Son zamanlarda yapılan bu tür başvuru nakit kampanyalarında bankalar nakit avans olarak yani artı para olarak sizlere para imkanı sağlamaktadırlar. Kamu bankaları ile birlikte, özel bankalarında içinde olduğu bir sistem ile bu nakit para işlemleri yapılmaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler, belirli bankalarda işlem limitleri olması durumunda onay alabileceklerdir. Yapacağınız başvuru sonrasında kredi notunuza göre onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Akbank

Halkbank

QNB Finansbank

Denizbank

TEB

ING

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Yapı Kredi Bankası

İş Bankası

HSBC Bank

Odeabank

Yukarıdaki bankalardan hesabı olan kişiler, başvuru yaparak hemen kendi banka hesapları üzerinden 2000 TL ödeme alabileceklerdir. Artı para olarak, kendi bankanızın hesabı üzerinden alacağınız bu nakit ödemelerini istediğiniz zaman harcayabileceksiniz.

Ziraat Bankası Hesabı Olan Kişilere 2000 TL Ödeme

Banka hesabı olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 2000 TL ödeme aldıklarında, hemen kendi banka hesaplarına bu ödemelerin yatacanı söyleyebiliriz. 2000 TL için başvuru bankaya gitmeden yapılıyor. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden alacağınız bu destek parasında, Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek hemen işlem yapabilir, onaylanan hesabınız üzerinden 2000 TL artı para olarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler, bu destekten yararlanabilir.

Özel Bankalarda 2000 TL Hesaplara Yüklüyor

Başta Akbank olmak üzere, 2000 TL hesaplara yüklenmesi için banka mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Özel bankalar üzerinden 2000 TL para yüklemesi yapıldığında, şartlara uygun olan kişiler, bu paraları istedikleri zaman kullanacaklar ve düzenli ödeme yaptıklarında da daha yüksek limitlerde avans limiti açabilecek, kredi alabileceklerdir. Başvuru yaptıktan sonra SMS ile bilgilendirme yapılacak ve bankanın uygun bulduğu müşterilerin hemen hesaplarına 2000 TL yatacaktır. 2000 TL nakit avans limiti olarak verildiği için eğer taksitli ödemek isterseniz 3 ay, 6 ay, 9 ay veya 12 ay vadeli seçenekleri seçerek işlem yapabilirsiniz. Ayrıca tek bir kerede 30 gün sonra ödemesini yapabilirsiniz.