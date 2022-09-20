Bu Bankalara Dikkat! QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank Duyurdu! 70.000 TL Nakit Ödemesi Hesaplarınıza Gönderilecek...

QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanya 70000 TL kadar nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaklarını açıkladı. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, 70000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa bu üç banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. QNB Finansbank garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan bireysel müşteriler aşağıdaki yöntemler ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi imkanından faydalanabilmektedirler. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Banka müşterisi olan kişiler ise internet bankacılığını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu bankadan istedikleri zaman kredi başvurularında bulunabilmektedirler.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek banka şubelerine gitmeden hemen SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı, 44 25 numarasına gönderen vatandaşların hesapları olmaları durumunda ise Akbank Direkt uygulamalarına giriş yaparak buradan kredi alabilmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması durumunda en yakın Garanti Bankası şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda başvurmanızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde yapacak olan vatandaşlar, 70000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.