Bu Bankalara Borcu Olanlar Yaşadı! Borçlar Ertelendi ve Ödeme Kolaylığı Sunuldu

2023 yılına girmeden ve çoğu şeye zam gelmeden önce ihtiyaçlarını almak için bankalara kredi başvurusunda bulunan vatandaşların sayısı son zamanlarda giderek arttı. Maddi olarak zaten zor günler geçiren vatandaşların, daha şimdiden bankalara binlerce liralık borcu oldu. Vatandaşlar her ne kadar bankalardan ödemelerini ertelemesini talep etse de çoğu banka bu teklifi kabul etmedi ve ödeme yapamayan vatandaşlara faiz uygulamaya başladı.

Fakat bazı bankalar, bu vatandaşlara kolaylık sağlamaya karar verdi ve borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için borç kapatma kredisi kampanyalarını duyurdu. Söz konusu krediler sayesinde vatandaşlar bütün borçlarını tek çatı altında toplayarak kolay bir şekilde ödeyebilecek. Bunun yanı sıra bankalar borcu uygun faiz oranları ile tekrar taksitlendirecek.

ING BANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

ING Bank günümüz koşullarında uygun faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi veren bankalar arasında yer almaktadır. Başka bankalara borcu olan vatandaşlar yüzde 1,39’dan başlayan faiz oranları ile borçlarını yeniden taksitlendirebilir. Örneğin 10 bin liralık borcu olan bir vatandaş 6 taksitle bu borcu öderse yüzde 1,39 faiz oranından yararlanabilir.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU

Borcunu başka bankaya taşımak isteyen vatandaşların, söz konusu bankaya giderek borç transfer kredisi talep etmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında bu kişilerden bazı belgeler istenecektir. Bu belgeler şunlardır;

· Kimlik belgesi

· İkamet izni

· Elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu faturalarından biri

· Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı

· Kişilerin çalışma durumuna göre gelir belgesi

BORÇ ERTELEME KREDİSİ NEDİR?

Borç erteleme kredisi, bir kredi veya borç tutarının, belirli bir süre boyunca ödenmesi geciktirilerek, daha sonra ödenmesini sağlayan bir kredi türüdür. Bu tür bir kredi, bir kişinin geçici olarak finansal zorluklar yaşadığı durumlarda veya geçici bir düşüş yaşayan bir işletmenin ödemelerini yapmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu kredilerde genellikle borcun birkaç ay veya yıl boyunca ertelenmesine izin verir.

Ancak belirtmemiz gerekir ki, borç erteleme kredisi kullanımı, borç yükü altında ezilen bir kişinin kısa süreliğine rahat nefes almasına yardımcı olsa da uzun vadede daha fazla borç yüküne yol açabilir. Bu nedenle, borç erteleme kredisi almadan önce mutlaka bir finansal danışmana danışmalı veya ödeme planı yapmalısınız. Aksi halde daha fazla borca girebilir ve bankaların kara listesine düşebilirsiniz. Kredi notunuz düşerse ve kara listeye girerseniz bir daha kredi almanız mümkün olmayacaktır. Sadece kredi sicil affı gelirse siciliniz düzelir ve tekrar kredi alabilir hale gelirsiniz. Fakat yakın zamanda ne yazık ki kredi sicil affının gelmesi mümkün görünmüyor. Bankalar da kredi sicili kötü olan vatandaşlara kredi vermeye yönelik kampanya oluşturmuyor.