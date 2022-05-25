Bu Bankalar Müşterilerine Ek Ödenek Fırsatı Sunuyor! Koşulsuz Şartsız 12 Bin TL Alacaksınız! Mevcut ekonomik problemler nedeniyle neredeyse hiçbir vatandaş, birikim yapma şansını yakalayamıyor. Böyle bir atmosferde ansızın ortaya çıkan nakit ihtiyaçları açısından başvurulan ilk adres ise genelde bankalar oluyor. Bankalar, özellikle de kredi ürünleri ile vatandaşın nakit problemlerine hızlı ve avantajlı çözümler sunmaya devam ediyor.

Şekerbank

Şekerbank'ın avantajlı ihtiyaç kredisi bütün nakit ihtiyaçlarınıza çözüm buluyor. Bu kredinin faiz oranı 2.09 olarak belirlenirken, azami vade süresi ise 50.000 TL altın krediler için 36 aylık vade seçeneği şeklinde olurken, 50.000 TL’den daha yüksek rakamlarda çekilecek. Şekerbank’tan kullanılacak 12.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ise 534 TL olacak şekilde hesaplandı.

Yapı Kredi Bankası

Nakit problemi yaşayan vatandaşlara destek veren bankalar arasında Yapı Kredi Bankası da yerini aldı. Yapı Kredi Bankası, avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile aylık faiz oranı 2.41 olacak şekilde 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredilerinde 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL’den daha yüksek rakamlarda çekilecek tutarlarda ise 24 aylık vade seçeneği şeklinde yaşlarımızı gidermeye çalışacak. Buna göre 12.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin Yapı Kredi Bankası’ndan çekilmesi durumunda ödemesi gereken rakam 571 TL olacak.

Akbank

Akbank, nakit problemleriniz açısından oldukça etkili çözümler sunmaya devam ediyor. Akbank ihtiyaç kredisi gerek kolay kullanımı gerekse de avantajlı faiz oranları ile nakil problemlerinizi karşılamanın en iyi yöntemidir. Akbank tarafından sunulacak kredi faiz oranı aylık %1.69 olacak şekilde belirlendi ve 12.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi ile beraber 36 aylık vade seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Geri ödeme taksit tutarı ise 475 TL olacak.