Bu Bankalar Kredi Sicili Bozuk Olanlara Af Çıkard! Herkese 20 Bin TL Verilecek!

Bir kişinin herhangi bir bankadan kredi çekmek amacıyla yapmış olduğu başvurunun hemen sonrasında bankanın yapmış olduğu ilk iş, kişinin kredi puanına bakmak olacaktır. 0 ile 1900 arasında oluşturulan bir periyot şeklinde düzenli kategoriler ile vatandaşların sahip oldukları kredi puanları, bankaların kendilerine Kredi verip vermeyeceği hususunda belirleyici olmaktadır.

Bazı dönemlerde bazı kişiler herhangi bir bankadan herhangi bir kredi çeşidini kullandıklarında kredi geri ödeme işlemlerini eksik ya da zamansız bir şekilde gerçekleştirdikleri için kredi puanları otomatik bir şekilde düşüşe geçiyor. Bazı dönemlerde ise bankaların kara listesine düşen vatandaşlar, nakit problemi yaşadıklarında kendilerine ihtiyaç kredisi verecek bankaların hangileri olduğunu araştırıyor.

Garanti BBVA 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Garanti Bank kredi notu düşük olan vatandaşlara 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini 3 aylık geri ödemesiz bir şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde vereceğini açıkladı.

Finansbank Kara Listedekilere 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Finansbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre kara listedekilere 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 3 ay geri ödemesiz olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde verileceği açıklandı.

Ziraat Bank Kara Lisedekilere 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Ülkemizin kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre kara listedekilere olanları 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 3 ay geri ödemesiz bir şekilde aylık %2.15 faiz oranı ile kredi verileceği açıklandı.