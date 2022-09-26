Bu Bankadan Önemli Açıklama: "Kredi Notu" Önemli Olmayacak, 40.000 TL Ödeme Verilecek...

Kredi notu üzerinden ihtiyaç kredisi kullanamayacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada Garanti Bankası, PTT ve Akbank, 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, Garanti Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli olması ve emekli maaşlarını bankalara taşıyarak, düşük kredi puanları bile kredi onayı alabilirler. Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması yeterli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan kişilere 40000 TL'ye kadar ödemeler verilecek ve onaylanan bu kredileri kullanacak olan tüm kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecektir. 36 ay vadeli olarak 40000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

ptt kredi başvuru..

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden kredi başvurusu yapabilmeleri için öncelikli olarak ben ücretli mesaj atması gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderirseniz PTT üzerinden sizlerde 40000 TL'ye kadar ne kadar onay almış olduğunuzu görebilecek ve Aktif Bank SMS ile kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay olan tüm vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını yapmak isteyen tüm vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanmaları da mümkün olmaktadır.

garanti bankası ve akbank...

Garanti Bankası ve Akbank üzerinden de kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da öncelikli olarak kredi imkanından faydalanıp faydalanamayacaklarını öğrenebilmektedirler. Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabilecek ve onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak, istediğiniz zamanda kullanabileceksiniz.