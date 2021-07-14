Bu Banka Şubesiz, Kimliksiz, 50000 TL ve Altında Kredi İmkanı Sağlıyor, Banka Kendi İnternet Sitesinden Duyurdu

Şubesiz banka olan CepteTEB bankası, uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak. Bankalardan kredi almak için sıkıntı yaşayanlar, evraksız ve kefilsiz olarak nasıl kredi alacağını düşünenler bankalardan kredi başvurusu öncesinde araştırma yapmaktadırlar. Son yıllarda özellikle şubesiz bankacılıkta işlem yapan bankalar kredi başvurularında da öncelik tanınan bankaların başında gelmektedir. Sizde eğer acil kredi ihtiyacınız varsa CepteTEB üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. CepteTEB üzerinden alacağınız bu kredilerde tahsis ücreti ödemeden, kefilsiz ve evraksız kredi alabileceksiniz. Onaylanan krediniz anında hesabınıza yatacaktır. Şimdi sizlere bu kredi başvurusu hakkında bilgiler vereceğiz.

CepteTEB Kredisi Hakkında

Kredi başvurusu için en az 1.000 TL en fazla 50.000 TL kredi alabileceksiniz. Yapacağınız kredi vadesi en az 3 en fazla 36 ay olarak belirlenmesi gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi notunun yüksek olması durumunda anında onay alacaktır. Kredi için kefil veya teminat istenmez. Banka şartlarına uygun olmayan kişilerin başvuruları anında olumsuz sonuçlanır.

Bankadan kredi başvurusu yaptınız ve kredi onayı aldıysanız kredi kullanımı sırasında tutarın 1000’de 5’i kadar tahsis ücreti alınacaktır. Kredi kullanımında faiz oranları ise kredi notunuza göre belirli olacaktır. Kredi notu 1500 ve üzerinde olanlar yüzde 1.59 faiz oranına kadar kredi kullanabilirler. Ama eğer kredi notunuz düşükse ve kredi almak istiyorsanız da yüzde 1.90 faiz oranı civarında işlem uygulanabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 18 ile 65 yaş arasında olmalıdırlar.

Başvuru yapıldıktan 5 dakika sonra kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Kredi onayı alırsanız ve bu bankanın müşterisi değilseniz ilk önce müşteri olacak ve aynı dakika içinde kredinizi kullanacaksınız. Banka personelleri sizin adresinize geleceklerdir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

CepteTEB kredi başvurusu resmi internet sitesinden veya internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce cepteTeb hesabı açtırdıysanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu işlemler için mobil şubeyi seçebilir ve onaylanan kredinizi anında hesabınıza atarak kullanabilirsiniz. Ama eğer banka müşterisi değilseniz sadece internet üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız sizi genel müdürlükten arayacaklardır. Genel müdürlük sizin adresinizi isteyecek ve bu adreste ilk olarak müşteri hesap numaranız açılacaktır. Yani hesap işlemlerini de kredi kullanma işlemlerini de adresinizde yapacaksınız. TEB bankasına veya şubelerine gitmenize gerek yoktur.