Bu Banka Çıldırdı: Günlük 15 TL Taksitle 10.000 TL Tanışma Kredinizi Hemen Alın. Bankalar tarafından müşterileri çekmek amacıyla hazırlanan hoş geldin tanışma kredisi dur durak bilmeden yoluna devam ediyor.

Finansbank'a resmi internet sayfası üzerinden bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre Finansbank ihtiyaç kredisi paketinde müşterilere özel yüzde 0.98 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi desteği sağlanacak. Finansbank tanışma kredisi paketi ile 10.000 TL'ye varan nakit para gereksinimleri açısından 12 aylık vade seçeneği sunulacak. Daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi paketlerinde ise cazip oranlar ile kredi alınması avantajı tanındı.

Finansbank, Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyurdu

Finansbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Finansbank mobil uygulaması veya kendilerine En yakın Finansbank şubesi üzerinden yeni müşteri olan vatandaşlara Hoşgeldin faizi altında yüzde 0.98 oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor. Düzenlenen bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ilk kez müşteri olmalarının üzerinden en az 1 hafta içerisinde ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapmaları halinde bu orandan faydalanarak kredi çekebilir.

Kredi müracaat işlemlerine onay verilmesi halinde istenilen ihtiyaç kredisi Vakit kaybı olmadan hesaba geçecek. Zaten banka hesabı açıldığı sebebiyle bir daha kredi çekmek açısından banka şubesine gitmeye gerek olmayacak. İhtiyaç kredisi 10 ay aşısından kişinin ise kara listede olmaması başta olmak üzere kredi sicilinin düzgün olması ve aylık gelirinin ise ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarını karşılaması yeterli şartlar arasında yer alıyor.