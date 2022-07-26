Bu akşamdan sonra hesaplarınıza ve IBAN numaranıza 61.000 TL ödeme yapılacak! Başvuru için şartlar açıklandı

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 61000 TL'ye kadar bu akşamdan itibaren ödeme yapılacağı duyuruldu. Banka ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyasını resmi olarak açıkladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Yapı Kredi Bankası, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara 24 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu.

Banka kredi şartları uyanlar bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faizlerle kredi kullanmalarına imkan sağlayacaktır. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

SMS ile başvuru yapacak olan kişilerin en çok tercih ettiği banka olan Yapı Kredi Bankası, düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç verecek.

BİREYSEL yazdıktan sonra boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın ve boşluk bırakın ve Aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. 4411 numarasına mesaj atıldıktan sonra kredi onayı alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu uygun olan herkes bu sms ile başvurusunu yaparak onay alacak ve onay alan kredileri de banka şubelerinden kullanacaklardır. 4411 numarasına mesaj atan kişilerin banka hesapları varsa banka hesapları üzerinden kredi kullanmaları mümkündür. Bu şekilde kredi alacak kişilere, mobil uygulama yönlendirilmektedir. Şubelere gitmeden kredi kullanabilirsiniz.