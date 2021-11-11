Bu akşam ödemeler hesaba yatıyor: TC kimlik numaranızla PTT üzerinden alınacak

PTT üzerinden ödeme başvurusu yapacak olan kişiler ödemelerini ister PTT şubelerinden isterlerse de ev adresleri üzerinden alabilecekler. Son dakika olarak kampanya yapan PTT vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde ve yardım paraların da müşterileri hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan sonuca göre de hemen işlem yapacaklardır. PTT kredi başvurusu yaptığınız zaman onay aldıysanız hemen aynı gün içerisinde kredi onayı hesabınıza yatar. PTT üzerinden 1100 TL ve üzerinde yardım parası alan kişilerde hesaplarını e-devlet üzerinden kontrol ederek devlet tarafından para yatıp yatmadığına göre bilir eğer para yattıysa da en yakın PTT şubesinde kimlikle çekebilir.

PTT kredi veriyor mu?

PTT üzerinden işlem yapacak olan kişilere ihtiyaç kredisi kampanyası da yapılıyor. PTT ile aktif banka anlaşması ile birlikte yapılan bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişiler Kredi notu düşük olsa bile onay alabilir ve kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabilirler. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyorsa PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak hem düşük faizli hem de 80.000 tl ye kadar onay alabilirler.

PTT aktif bank kredisi nasıl alınır?

PTT üzerinden aktif banka aracılığı ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler aktif bank kredi kampanyasına katılmak istiyorsan SMS atabilir. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3050 numarası bu mesajı gönderebilir. Beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonuca gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgiler verilecektir.

30 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. Aktifbank n kolay kredi kampanyası başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan kredi'nin izin ne kadar olduğunu başvuru yapmış olduğunuz sayfa üzerinde görebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişiler onay almaları durumunda krediyi hesaplarına aktararak PTT üzerinden de çekebilirler.

PTT üzerinden yapılan kampanyalar da emekli olan kişilerden emekli maaşları Bu bankada olması durumunda onay verileceği duyuruldu.