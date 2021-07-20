Britney Spears’tan Yaşam Mücadelesi ve Vasilik Hakkında Açıklama

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears babası Jamie Spears’a karşı vermiş olduğu vasilik mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve mahkeme sonrasında ilk kez bir konuşma gerçekleştirdi. Başarılı isim Britney Spears vasiliğin hayallerini öldürdüğünü söyledi ve yapmış olduğu bu açıklama ile hayranlarını yasa boğdu.

12 senedir kariyeri, mal varlığı ve kişisel yaşamı üzerinde kontrol sahibi olan babasının yegane vasi rolünü sonlandırmak adına mahkemeye başvuran Ünlü şarkıcı Britney Spears’ın talebinin reddedildiği bilgisine ulaşılmıştı. Ünlü şarkıcı daha sonra kariyerinin kontrolünün babası Jamie Spears'in elinde bulunduğu sürece tekrardan sahneye çıkmayacağı bilgisini paylaştı.

Vasilik davası ardından konu hakkında ilk kez özel açıklamalarda bulunan Ünlü şarkıcı Britney Spears, insanların elini bile tutamadığı Las Vegas'ta sahne almak yerine oturma odasından video paylaşmayı tercih edeceğini söyledi.

39 yaşındaki sevilen isim, yapmış olduğu açıklamalarına devam etti ve sözde vasilik sisteminin kendisini derinden yaraladığını belirtti. Vasilik davasının hayallerini öldürdüğünü ifade eden Ünlü şarkıcı Britney Spears, bu sebeple sahip olduğu tek şeyin umut olduğunu ve umudum bu dünyada öldürülmesi en zor olan şey olduğunu belirtti.

Seneler sonra kendisine destekte bulunan kız kardeşi Jamie Lynn Spears ve annesi Lynn Pearson’ın sözlerini de samimi bulmadığını belirtti ve konu hakkında konuştu. Ünlü isim kendisi için hiçbir şey yapmayan en yakınlarındaki insanların durumu hakkında güncel olarak bir şeyler söylemesinden daha kötü bir durum olamayacağını ifade etti. Başarılı isim, zamanında kendisini kaldırmak için el uzatmadıklarını söyleyen ünlü şarkıcı şimdi mi önem verdiklerini sordu. Kendisinin boğulduğu zaman el uzatmadıkları ifade eden Britney Spears, bunu okuyan kişinin kim olduğunu bildiğini söyledi ve hayranlarını yapmış olduğu açıklamalar ile üzüntüye boğdu.