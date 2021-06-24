Britney Spears: Mutluyum Diyerek Tüm Dünyaya Yalan Söyledim

Ünlü şarkıcı Britney Spears, babasının 13 senedir devam eden vasiliğine ilişkin davada önemli ifadeler kullandı ve sessizliğine artık bir son verdi. Mutluyum diyerek tüm dünyaya yalan söylediğini açıklayan başarılı isim, babasının evlenip çocuk sahibi olmasına engel olduğunu belirtti. Kendisine spiral takıldığını bunun çıkarılmasını istediğini fakat izin vermediklerini söyledi. Hayatını geri istediğini açıklayan Britney Spears kimsenin kölesi olmadığını da dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Britney Spears'in kişisel ve finansal hayatının kontrolü 2007 senesinde geçirdiği psikolojik rahatsızlık sonrasında tamamen babası James Spears’ın kontrolüne verilmişti. Bu bağlamda şarkıcının babası James Spears’ın tüm turneleri ve buradan elde edilen kazançları, sosyal medyada yapılan tüm paylaşımları ve evlenip evlenmemesini kontrol ettiği söyleniyordu.

Başarılı şarkıcı babasının kendi üzerindeki kontrolünün istismara döndüğünü ve yalnızca normal bir hayat istediğini belirtti. 39 yaşındaki başarılı isim uzaktan bağlantı ile katılmış olduğu davada babası James Spears’ın kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşı ile evlenmesini ya da bebek sahibi olmasını engellediğini, kendisini psikiyatri ilaçlara zorladığını ve sürekli olarak sarhoş hissetmesine sebep olduğunu anlattı.

Önemli açıklamalarda bulunan Britney Spears kademeli olarak ilerlemek istediğini, evlenip bir bebek sahibi olmak istediğini fakat şu andaki vasiliğe göre evlenemeyeceğinin ve bebek sahibi olamayacağının söylendiğini açıkladı. Tekrardan bebek sahibi olabilmek için spirali çıkartmak istediğini fakat sözde ekibin doktora gitmesine izin vermediğini belirtti. Daha fazla doğurmasına engel olduklarını açıklayan ünlü şarkıcı temel olarak bu sistemin kendisine yarardan çok zarar verdiğini ve bir hayatı olmasına hak ettiğini, hayatı boyunca çalıştığını söyledi. Tüm dünyaya yalan söylediğini de açıklayan başarılı şarkıcı, iyi olduğunun ve mutlu olduğunun bir yalan olduğunu anlattı. Bu cümleleri yeterince söylerse inkar ettiği için mutlu olabileceğini düşündüğünü, şokta olduğunu, travma geçirdiğini fakat şimdi ise doğruyu söylediğini ve mutlu olmadığını açıkladığını belirtti.