Britney Spears, Bu Sefer Sert Çıkıştı

Travma geçirdiğini ve her gün ağladığını söyleyerek Los Angeles'ta bir yargıca "Sadece hayatımı geri istiyorum" dedi.

39 yaşındaki Spears, daha fazla çocuk sahibi olma hakkından mahrum bırakıldığını ve isteğine karşı psikiyatrik ilaç lityuma başlandığını da söyledi.

Babasına 2008 yılında mahkeme kararıyla işleri üzerinde kontrol verildi.

Yıldız, akıl sağlığı konusundaki endişeler nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra emir verildi ve o zamandan beri on yıldan fazla bir süre uzatıldı.

Çarşamba günkü özel duruşma, Spears'ın davası hakkında ilk kez açık mahkemede konuşması oldu. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Brenda Penny, yargılama sırasındaki "cesur" sözleri için Spears'a teşekkür etti.

Pop yıldızının durumu hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı ve hayranlar, ipuçları için sosyal medya çıktılarını hevesle taradı. #FreeBritney olarak bilinen hayranlar tarafından yönetilen bir hareket, yıllardır onun yasal özgürlüğü için kampanya yürütüyor.

‘Yaşamayı Hak Ediyorum’

Spears, 20 dakikadan fazla süren sert bir konuşma yaptı. Konuşmasına başladıktan sonra, yargıç tarafından yavaşlaması istendi ve daha sonra, kendisine hayır diyen insanlarla çevrili hayatına geri dönmekten kaçınmak için "sonsuza kadar" telefonda kalabilmeyi dilediğini söyledi.

Spears mahkemeye konservatörlüğün sona ermesini istediğini söyledi ve düzenlemeyi "utanç verici ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Eski Instagram gönderilerine atıfta bulunan şarkıcı, "Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim.

"İnkardaydım. Şoktaydım. Travma geçirdim" dedi. "Mutlu değilim. Uyuyamıyorum. O kadar kızgınım ki bu delilik. Ve depresyondayım. Her gün ağlıyorum."

İki çocuk annesi Spears, erkek arkadaşıyla evlenip bir bebek daha yapmak istediğini ancak konservatörlüğün buna izin vermediğini söyledi. Koruyucusunu, hamile kalabilmesi için doğum kontrol aracının (RİA) çıkarılmasını engellemekle suçladı.

Mahkemeye verdiği demeçte, "Çeteye bağlı hissediyorum ve zorbalığa uğramış hissediyorum ve kendimi dışlanmış ve yalnız hissediyorum" dedi. "Bir çocuğa, bir aileye, bunlardan herhangi birine sahip olarak herhangi birinin sahip olduğu haklara sahip olmayı hak ediyorum."

Spears, yönetimi tarafından turneye çıkmak için "zorlandığını" söyledi. Doğrudan bir Las Vegas'ta ikamet etmeye karşı çıktığını ve terapistine yanlış bir şekilde işbirliği yapmadığını veya ilaçlarını almadığını söylediğini söyledi.

Daha sonra, isteğine rağmen, bipolar bozukluk için yaygın bir ilaç olan lityum ilacını aldığını ve bunun kendisini sarhoş hissetmesine ve konuşamaz hale gelmesine neden olduğunu iddia etti.

Spears, konservatörlüğün kendisine "iyiden çok zarar" verdiğine inandığını söyledi ve düzenlemenin sona ermesi için dilekçe verebileceğini "dürüst olmak gerekirse bilmediğini" söyledi.

Mahkeme kararının neden uzatıldığı hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Spears, Las Vegas'ta ikamet ve X-Factor yargıçlığı da dahil olmak üzere kamu kariyerini sürdürdü ve birçok kişinin anlaşmanın geçerliliğini sorgulamasına neden oldu.

Konservatörlük Nedir?

Demans veya diğer akıl hastalıkları olanlar gibi kendi kararlarını veremeyen bireyler için bir mahkeme tarafından bir konservatör (koruyucu) verilir.

Spears'ın konservatörlüğü iki bölüme ayrılmıştır - biri mülkü ve mali işleri için, diğeri ise kişisel olarak onun içindir.

Anlaşmaya göre, pop yıldızı 2008'den beri mali durumunu kontrol etmiyor. Bu, Kevin Federline'dan boşanması ve çocukları için bir velayet savaşının ortasında kararsız davranmaya başladığı zamanlardı.

Yıldız, başını tıraş etmek de dahil olmak üzere bir dizi halka açık olayda manşetlere girdi ve iki kez hastaneye kaldırıldı.