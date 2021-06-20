Brezilya’da, Covid’ten Ölen Sayısı 500 Bine Ulaştı

Uzmanlar, yavaş aşılama ve kışın başlaması nedeniyle salgının daha da kötüleşebileceğini söylediği Brezilya’da, koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Son kayıtlara göre, Covid-19 virüsünden kaynaklı ölümlerin 500,000’i geçtiği açıklandı.

Başkan Jair Bolsonaro sosyal mesafe gibi önlemleri desteklemeyi reddettiği için virüs yayılmaya devam ediyor.

Sağlık enstitüsü Fiocruz, durumun "kritik" olduğunu söylüyor. Yetişkinlerin sadece 'i tam aşılı. Kongre ise bu kritik süreçte, hükümetin salgını ele alış biçimini araştırmaya başladı.

Başkan Bolsonaro, eşgüdümlü bir ulusal yanıt uygulamadığı ve gevşetmeye çalıştığı aşılar, karantinalar ve maske takma gereksinimlerine yönelik şüpheciliği nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi. Muhalefet, cumhurbaşkanını pandeminin ciddiyetini sürekli olarak küçümsediği için siyasi nedenlerle aşı alımını geciktirmekle suçluyor.

Brezilya'daki salgın, Amazon bölgesinde ilk kez tanımlanan ve şimdi Gamma olarak bilinen virüs de dahil olmak üzere virüsün daha bulaşıcı varyantları tarafından körüklendi. Geçen hafta günde ortalama 70.000 vaka doğrulandı.

Çoğu eyalette yoğun bakım ünitesi yataklarının doluluk oranı