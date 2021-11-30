Brezilya Polisi Amazon'da Altın Madencilerinin Teknelerini Yaktı

Brezilya hükümeti, polisin Amazon yağmur ormanlarının kalbinde yasadışı altın madencileri tarafından kullanılan 131 tekneyi yaktığını söyledi.

Operasyon, çevre koruma önlemlerinin başlangıçta zayıflamasının ardından ormansızlaşmada bir artış gören ve bölgedeki doğal kaynaklardan yararlanan altın madencilerine daha hoşgörülü bir yaklaşım sergileyen Başkan Jair Bolsonaro'nun yönetiminin yönünü değiştirdi.

Adalet Bakanı Anderson Torres Pazartesi günü bir Twitter gönderisinde baskını "hızlı ve verimli" olarak nitelendirdi. Yetkililer, federal polise Brezilya donanma ve çevre koruma kurumu IBAMA'nın ajanları tarafından yardım edildiğini söyledi.

Yangınların çoğu, Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'un doğusunda, sık ormanlık bir bölgede çıktı.

Associated Press haber ajansına göre, Cumartesi günü Madeira Nehri üzerinde dumanlar yükselmeye başladı ve geçen haftaki görüntülerde madenciler altın ararken yüzlerce tekne toplandı.

Madenciler, tarihsel olarak Amazon'daki nehirleri kirletmeleri ve el değmemiş alanlara yıkım getiren keresteciler ve sığır çiftçilerinin yolunu açmalarıyla tanınırlar.

Yerel basın, operasyonda üç kişinin tutuklandığını ve belirlenemeyen miktarda altın ele geçirildiğini söyledi.

'Yalnızca giydikleri kıyafetler'

Bu arada birçok bölge sakini, baskının kendilerini yağmur ormanlarında mahsur bıraktığından şikayet etti.

Luiz Henrique Ribeiro, polisin Cumartesi günü teknesini yaktığını söyledi.

Ajanların, tekneyi ateşe vermeden önce eşyalarını almasına izin vermediğini söyledi. Birçok madenci, genellikle uydu televizyonları, hamakları ve evcil hayvanları olan teknelerinde yaşıyor.

"Federal polis botla geldi ve herkese dışarı çıkmasını söyledi - biber gazı kullandılar ve geri çekilmemizi söylediler. Nehirde yasadışı madencilik yaptığını inkar eden 26 yaşındaki Ribeiro, AP'ye verdiği demeçte, herkes sadece giydiği kıyafetlerle ayrıldı.

Amazonas eyalet savcıları yaptığı açıklamada, yetkililerin Madeira'daki maden teknelerinin varlığını sona erdirmek için 30 gün içinde bir planı koordine etmesi gerektiğini söyledi.

Nehir kıyısındaki Borba kasabasının belediye başkanı ve madencilerin müttefiki Simao Peixoto, konuyu görüşmek üzere federal yetkililer ve yasa koyucularla görüşeceğini söyledi.

“Siz işçisiniz, orada yaşadığınızı yaşamayı haketmiyorsunuz. Canavarlar gibi çamura atılmak," dedi Peixoto.

Ağustos 2020'den Temmuz 2021'e kadar, Brezilya Amazonu 13.235 kilometrekarelik (5.110 mil kare) yağmur ormanını kaybetti - bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir sıçrama ve 2006'dan bu yana ormansızlaşma nedeniyle yıllık en büyük kayıp. Kasım ayının başlarında Bolsonaro, ormansızlaşmayla mücadele için bir dizi yeni iklim taahhüdü ve politikasını lanse ederek Birleşmiş Milletler'in İskoçya'daki COP26 iklim zirvesine geldi.

Ancak, İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere insan hakları grupları, acil bir operasyonel planın bulunmadığını söyleyerek tondaki değişikliği çabucak reddetti. Bolsonaro, hükümetinin 2028 yılına kadar ülkede yasa dışı ormansızlaşmaya son verme vaadini nasıl yerine getirmeyi planladığını belirtmediği için de eleştirildi.