Brezilya'da Olaylar Durulmuyor! İşte O Görüntüler 29 Nisan 2017, 22:09

Brezilya’da kemer sıkma önlemleri nedeni ile işçiler sokaklara döküldü, Büyük olayların yaşandığı olaylarda çok sayıda işçi ve polis yaralandı, olaylarda 8 otobüs ateşe verilirken, birçok işyerinin de camları kırıldı.