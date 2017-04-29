Son Eklenen Videolar
Brezilya'da Olaylar Durulmuyor! İşte O Görüntüler
29 Nisan 2017, 22:09
Brezilya’da kemer sıkma önlemleri nedeni ile işçiler sokaklara döküldü, Büyük olayların yaşandığı olaylarda çok sayıda işçi ve polis yaralandı, olaylarda 8 otobüs ateşe verilirken, birçok işyerinin de camları kırıldı.
Anahtar Kelimeler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.