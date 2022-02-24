Breonna Taylor Baskınında Suçlanan Eski Polis Memurunun Yargılanmasına Başlandı

Breonna Taylor'ın 2020'de vurularak öldürülmesi sırasında wanton tehlikeye atmakla suçlanan beyaz eski Kentucky polis memurunun davası Çarşamba günü başladı ve ABD'de iki yıl önce ırkçı adaletsizliğe karşı bir yaz protestolarına yol açan başka bir davaya ışık tuttu.

Mart 2020'de arama emrinin berbat bir şekilde infazı sırasında Louisville kentindeki komşu bir daireye başıboş mermiler isabet eden 45 yaşındaki Dedektif Brett Hankison, davada yargılanan tek memurdu.

Savcılar, kurşunların Taylor'ın komşularını - bir çifti ve çocuklarını - tehlikeye attığını söylediler. Hankison üç kez tehlikeye atmakla suçlanıyor, beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir düşük seviyeli bir suç.

Taylor, 26 yaşındaki siyahi bir kadın, polis "kapıyı çalmama" emriyle dairesinin kapısını tekmelediğinde yataktan uyandırıldı. Polis memurları, erkek arkadaşının bir kez ateş etmesi üzerine, daireye davetsiz misafirlerin girdiğini düşünerek ateş açtıklarında onu öldürdüler. Polis, Taylor'a altı kez vurarak 32 el ateş ederek karşılık verdi. Taylor dairesinin zemininde kan kaybından öldü, polis yardım etmedi.

Ölümüyle ilgili kimse suçlanmadı.

Kentucky Başsavcı Yardımcısı Barbara Maines Whaley, açılış açıklamasında jüri üyelerine, davanın, Louisville şehrinin öldürülen kadının ailesine 12 milyon dolarlık haksız ölüm anlaşması ödediği Taylor'ın öldürülmesiyle ilgili olmadığını, bu miktarın onu geri getirmeyeceğini söyledi. Bakan, baskına yol açanın polisin verdiği kararlarla da ilgili olmadığını söyledi. Suçlamaların Hankinson'ın Taylor'ın dairesine körü körüne ateş ederek komşularını tehlikeye atma kararına odaklandığını söyledi.

Taylor'ın kapısı delinmeden önce Hankison komşusuyla tartışmış ve içeri dönmesini söylemişti. Whaley, "Bu durumu tırmandırdı" dedi. Sonra, çatışma başladıktan sonra, "Diğer iki dedektiften farklı bir yöne ateş ediyor", dedi.

Savunma avukatı Stewart Mathews, Hankison'ın Taylor'ın kapısının delindiğinden çatışmanın durduğuna kadar yaklaşık 10 ila 15 saniye süren kaotik bir sahnede yaptığı şeyde haklı olduğunu söyledi.

Mathews açılış konuşmasında, "Kanıtlar hakkında herhangi bir anlaşmazlık olmayacak." dedi. "Mesele şu ki, o atışları ateşlemesinin arkasındaki sebep neydi?

Mathews, "Bu dava Breonna Taylor'ın ölümüyle ilgili değil, bir anlamda tamamen bununla ilgili, çünkü tüm bu durumu başlatan şey bu", dedi. "Breonna Taylor tüm bu anlaşmanın çevreci bir parçasıydı, ama o buna bağlıydı."